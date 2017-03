Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Ministertreffen der G 20

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Ministertreffen der G 20:

"Die zurückliegenden Tage ließen aus Befürchtungen Gewissheit werden. Die USA akzeptieren die Spielregeln der Weltwirtschaft nicht mehr. Sie legen keinen Wert mehr auf die G 20, die große Industrie- und Schwellenländer zusammenführte. Sie wollen im Handel die Bedingungen diktieren und drohen allen, die sich nicht fügen, mit Wirtschaftskrieg. Die Globalisierung bescherte der Menschheit eine historisch beispiellose Wohlstandsvermehrung in kürzester Zeit. Doch bei allzu vielen kam von den neuen Möglichkeiten nichts an. Es mag paradox klingen: Trump greift mit seinen irrationalen Tiraden reale Probleme auf. Nur leider führen seine Antworten in die Irre und machen alles nur schlimmer. Trump will die Globalisierung nicht gestalten und reformieren. Er legt es darauf an, sie zu beschädigen und zu zerstören."/be/DP/edh