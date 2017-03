Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wahlkampfstrategie/SPD/Union

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wahlkampfstrategie/SPD/Union:

"Söder, Seehofer und Scheuer, das Tripel-S der CSU, wollen lieber heute als morgen gegen Schulz den Wahlkampf eröffnen. Das ist wenig überraschend. Doch Merkel wird auch von den eigenen Leuten getrieben. Ihr treuer Fraktionschef Volker Kauder geht Schulz persönlich an und wirft ihm Arbeitsverweigerung vor, weil er nicht zum Koalitionsausschuss kommen will. Vielleicht hätte die Union den Ausschuss einfach absagen sollen. Das Problem Merkels ist, dass sie im Gegensatz zu Schulz derzeit den Bürgern nicht den absoluten Willen zur Macht vermittelt. In der Union denken viele: Merkel muss nicht angreifen, sollte sich aber der Innenpolitik zuwenden. Allein mit der Außenpolitik wird es nicht reichen."/DP/jha