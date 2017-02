Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Bundespräsidenten-Wahl

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen' zu Bundespräsidenten-Wahl:

In einer überaus angespannten internationalen Situation ist die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten ein Signal, das gar nicht wichtig genug ist. Schien die Nominierung des früheren Außenministers vor wenigen Wochen noch wie eine Notlösung zu wirken, weil die Union keinen eigenen Kandidaten fand und die CSU in jedem Fall einen Grünen verhindern wollte, so ist seine Kür nun geradezu richtungsweisend, eine Botschaft an das eigene Land wie an die europäischen Nachbarn und die westliche Welt: An der Spitze Deutschlands steht in den nächsten fünf Jahren geradezu der personifizierte Anti-Trump. Ein Mann, der von allen den Staat stützenden Parteien der Republik getragen wird, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die sich gemeinsam ihrer Verantwortung bewusst sind und sich entschlossen den Kräften entgegenstellen, die mit ihrer Polemik den Niedergang beklagen, und ihn mit ihrer auf Ausgrenzung und Diffamierung angelegten Politik geradezu befördern./be/DP/he