Pressestimme: 'Mittelbayerischen Zeitung' zu Weltwirtschaftsforum

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerischen Zeitung' zu Weltwirtschaftsforum:

Die Menschen brauchen Perspektiven. Das gilt für die sogenannte verlorene Generation in Südeuropa genauso wie für Langzeitarbeitslose in Mecklenburg-Vorpommern oder moderne Lohnsklaven, die man überall in der EU findet. Die Staatenlenker müssen den Leuten das Gefühl geben, dass es wenigstens halbwegs gerecht zugeht. Sie dürfen nicht länger zusehen, dass sich Multis und Milliardäre als größte Steuervermeider hervortun und sich aus der Verantwortung stehlen. Das oberste eine Prozent kommt seinen Verpflichtungen nicht nach, sagte US-Vizepräsident Joe Biden bei seinem Abschiedsauftritt in Davos. (...) Auch das sind überraschend neue politische Töne aus einem der Mutterländer des Erzkapitalismus. Hoffentlich verhallen sie nach der Vereidigung Trumps nicht im Wind./al/DP/zb