Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD / Treffen Rechtspopulisten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten' zu AfD / Treffen Rechtspopulisten:

"Dass sich die AfD nun ganz offiziell in nächster Nähe zu Marine Le Pen und Geert Wilders präsentiert, das zeigt einen geduldeten Ruck nach rechts: Zwar kritisieren Gemäßigtere wie Jörg Meuthen diesen Schulterschluss, der aber mit Blick auf mögliche Stimmen von rechtsaußen hingenommen wird. Noch entlarvender ist das Nicht-Handeln der AfD in Sachen Björn Höcke: Die brandgefährliche Rede, die der Thüringer Fraktionschef vergangene Woche in Dresden hielt, war lupenrein faschistisch. Dass die Partei diesen geschichtsverdrehenden Geschichtslehrer ein bisschen rüffelt, ihn aber in ihren Reihen hält, zeigt, wo sie auch um Wähler kämpft: bei Rechtsextremen."/al/DP/he