Puerto Rico stellt US-Kontrolleuren neue Sanierungspläne vor

SAN JUAN (dpa-AFX) - Die Regionalregierung von Puerto Rico hat neue Vorschläge für ihren Sanierungsplan vorgelegt, um die Zustimmung der von der US-Regierung eingesetzten Kontrollkommission zu erreichen. Der Gouverneur Ricardo Rosselló übergab am Samstag den Kontrolleuren eine Revision des Rettungsplans zur Überwindung der Haushaltskrise in dem hoch verschuldeten US-Außengebiet.

Die neuen Vorschläge zielten darauf, eine Gehaltssenkung der Staatsangestellten zu vermeiden, wie die die Kontrollkommission vorgeschlagen hatte, erklärte Rosselló, ohne weitere Angaben zum Inhalt der Neufassung zu machen. Die Kontrolleure hatten am Donnerstag die von Roselló vorgestellten Strukturreformen als unzulänglich kritisiert.

Insgesamt liegt die Schuldenlast Puerto Ricos bei rund 70 Milliarden US-Dollar (66,3 Mrd Euro), hinzu kommen ungedeckte Pensionsansprüche. Das Haushaltsdefizit liegt bei rund sieben Milliarden Dollar pro Jahr. Die Kontrollkommission soll am Montag in New York entscheiden, ob sie dem Sanierungsplan zustimmt./gom/DP/he