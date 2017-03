QIX Deutschland: Bechtle vermeldet für 2016 starke Geschäftszahlen

Bis zum Nachmittag klettert der Qualitäts-Index um 0,7 Prozent auf 12.620 Punkte. Bechtle plant Wachstumskurs 2017 fortzusetzen. Fraport kann Passagierzahlen im Februar durchweg steigern. DZ Bank sieht fairen Wert von Symrise bei 66 Euro.

Nach starken Geschäftszahlen legt die Bechtle-Aktie heute im Qualitäts-Index leicht zu und notiert aktuell bei 101,50 Euro. Das IT-Unternehmen bleibt auf Wachstumskurs und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn nach Steuern von 103 Mio. Euro. Der Gewinnanstieg lag damit bei 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits Anfang Februar hatte Bechtle vorläufige Zahlen für 2016 veröffentlicht. Dabei vermeldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 9,3 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro. Der Vorsteuergewinn legte um 12 Prozent auf 145 Mio. Euro zu. Die EBT-Marge lag damit bei 4,7 Prozent nach 4,6 Prozent im Vorjahr.

Der stärkste Wachstumstreiber bei Bechtle war 2016 erneut das Segment IT-Systemhaus & Managed Services. Hier übertraf der Umsatz mit 2.089 Mio. Euro erstmals die 2-Milliarden-Euro-Marke. Bechtle ist 2016 erneut deutlich stärker gewachsen als der Markt, erklärte der Vorstand. Wir haben uns in allen Kundensegmenten als zuverlässiger Partner für IT-Projekte rund um technologische Zukunftsthemen erfolgreich positioniert, so der Vorstand weiter. Dazu gehören die Bereiche Digitalisierung , Cloud und Mobility. Sowie IT Security und Sourcing. Zudem soll die Dividende das siebte Jahr in Folge erhöht werden, von 1,40 Euro im Vorjahr auf 1,50 EUR. Für 2017 erwartet der IT-Dienstleister ein gutes Jahr, wobei Umsatz und Gewinn wiederum deutlich zulegen sollen.

Bereits seit Jahren beeindruckt Bechtle mit stabilen Wachstumsraten. Dabei überzeugt das IT-Unternehmen neben der hohen Eigenkapitalquote von 55 Prozent mit einer Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Das sind solide Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Die Fraport-Aktie verzeichnet heute im Qualitäts-Index ein deutliches Plus und notiert aktuell bei 60,15 Euro. Zuletzt hatte der Flughafenbetreiber Passagierzahl für den Monat Februar vorgelegt. Am Hauptstandort von Fraport, dem Frankfurter Flughafen, stiegen die Passagierzahlen um 1,0 Prozent auf mehr als 4,024 Millionen. Zudem erhöhte sich das Frachtaufkommen um 1,8 Prozent auf 159.554 Tonnen. Für den Flughafen in Lima, den das Unternehmen voll konsolidiert, wird ein Anstieg der Passagiere um 5,9 Prozent auf 1,564 Millionen gemeldet. Dagegen ging das Frachtaufkommen hier um Minus 5,1 Prozent auf 17.162 Tonnen zurück. Bei dem Flughafen im chinesischen Xian lag der Passagierzuwachs bei mehr als 10 Prozent auf 3,21 Millionen. Der St. Petersburger Flughafen verbuchte ein Plus von 26,4 Prozent auf knapp 0,89 Millionen Fluggäste.

Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Einstufung für die Fraport-Aktie vor Jahreszahlen auf "Buy" mit dem Kursziel von 65,50 Euro bestätigt. Ihre Gewinnprognosen für den Flughafenbetreiber lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieben die Analysten in einer Studie. Das Passagierwachstum am Heimatflughafen in Frankfurt dürfte sich 2017 wie im Vorjahr auf 3 Prozent belaufen. Fraport wird am 17.3. seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen.

Die Fraport-Aktie ist weiterhin moderat bewertet. Das KGV liegt bei 18, zugleich bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent. Beeindruckend ist zudem die hohe EBIT-Marge des Konzerns von 20 Prozent. Die Gewinnmarge liegt bei 11 Prozent. Das sind solide Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Symrise-Aktie nach Zahlen von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die für 2017 angepeilte operative Marge (EBITDA-Marge) von 20 Prozent liege zwar etwas unter der Konsensschätzung, sei aber kein Grund für die Enttäuschung am Markt, so die Analysten. Das Unternehmen sei mit dem gleichen Profitabilitätsziel ins vergangene Geschäftsjahr gestartet und habe schließlich eine Marge von 21,5 Prozent erreicht. Die Analysten trauten Symrise 2017 auch hier eine deutliche Steigerung zu.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox