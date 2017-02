QIX aktuell: QIX Deutschland: FUCHS PETROLUB plant Expansion nach Asien und Afrika | Nachricht | finanzen.net

Gegenüber dem Vortag zeigt sich der Qualitäts-Index am Nachmittag unverändert bei 12.220 Punkten. Exane BNP Paribas belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro. FUCHS PETROLUB will in China und Indien wachsen. Barclays zählt SAP weiterhin zum "Top Pick".

Die BASF-Aktie verbucht heute im Qualitäts-Index leichte Kursgewinne. Aktuell notiert die Aktie bei 90,30 Euro. Die Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für die Aktie auf "Outperform" mit dem Kursziel von 92 Euro bestätigt. Trotz eines eher brüchigen Vertrauens sei die Stimmung der Investoren für die Chemiebranche positiv. Zudem werde allgemein eine gute Berichtssaison zum abgelaufenen Quartal erwartet, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie. Sie zeigten sich jedoch besorgt, dass jüngste Preissteigerungen bei einigen Produktkategorien nur vorübergehender Natur sein könnten.

Das laufende Geschäftsjahr 2017 sieht BASF mit Unsicherheiten behaftet. Denn Öl- und Rohstoffpreise sowie Währungen werden sich voraussichtlich volatil entwickeln. Gleichzeitig werden die Schwellenländer ein etwas langsameres Wachstum zeigen. Dazu dürften geopolitische Konflikte die Weltwirtschaft dämpfen. Der weltgrößte Chemiekonzern rechnet für 2017 dennoch mit einem leichten Wachstum der Industrieproduktion und auch der Chemieindustrie. Ein Grund hierfür ist der niedrigere Ölpreis. BASF plant daher ohne Berücksichtigung von Akquisitionen und Devestitionen den Umsatz zu steigern.

Zudem steht der Konzern zu seiner Dividendenpolitik und will für 2016 eine Dividende von 2,97 Euro je Aktie vorschlagen. Dies würde einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen. BASF bleibt damit seiner Dividendenpolitik treu, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen oder zumindest auf dem Vorjahresniveau zu halten. Die Aktie bietet damit eine attraktive Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Die Schätzungen beim Gewinn je Aktie liegen für 2016 bei 4,81 Euro und bei 5,30 Euro in diesem Jahr. Die BASF-Aktie wird damit für 2017 mit einem KGV von 17 bewertet. Die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Die FUCHS PETROLUB-Aktie zeigt sich heute im Qualitäts-Index unverändert und notiert bei 43,65 Euro. Der Schmierstoffkonzern konnte in den ersten 9 Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahrs seinen Wachstumskurs fortsetzen. Der Konzernumsatz legte um 10,7 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro zu. Dabei verzeichnete FUCHS PETROLUB ein Wachstum in fast allen regionalen Absatzmärkten. Nur in Nordamerika mussten kleine Rückgänge verkraftet werden. Das Wachstum in Europa ist dagegen besonders stark ausgefallen. Hier verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von 21 Prozent. Vor allem die Expansion nach Mittel- und Osteuropa hat dazu beigetragen.

FUCHS PETROLUB konnte zugleich seine Marktstellung durch bedeutsame Akquisitionen stärken. Hier sind die strategisch wichtigen Übernahmen der Pentosin-Werke und einer Statoil-Tochter zu erwähnen. Ungeachtet dieser Sonderbelastungen verbesserte sich der Gewinn je Aktie um 5,3 Prozent auf 1,38 Euro. Insgesamt entwickelten sich alle operativen Geschäftszahlen positiv. FUCHS PETROLUB produziert und vermarktet qualitativ hochwertige Schmierstoffe und Speziallösungen wie kaum ein anderer Hersteller. Mit den Produkten erzielen Kunden hohe Produktivitätsgewinne. Mit dieser privilegierten Marktstellung hat Wachstumskurs gerade erst begonnen. Derzeit plant der Konzern die Expansion nach China, Indien und Südafrika. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2016 ist am 16.Februar zu erwarten.

Neben der hohen Eigenkapitalquote von 72 Prozent beeindruckt FUCHS PETROLUB auch mit einer starken Eigenkapitalrendite von 22 Prozent. Zudem erzielt der Konzern eine solide EBIT-Marge von 16,5 Prozent. Die Gewinnmarge liegt bei 11,4 Prozent. Mit diesen Ertragszahlen ist die Qualitätsaktie zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX) notiert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die SAP-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit dem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe ihre positive Einschätzung des Softwarekonzerns bestätigt, so die Analysten. Die Aktie bleibe ihr "Top Pick" im Sektor.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox