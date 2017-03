QIX aktuell: QIX Deutschland: Fraport-Aktie nach Rekordzahlen für 2016 weiter im Aufwind | Nachricht | finanzen.net

Nach dem neuen Rekordhoch am Freitag atmet der QIX Deutschland heute durch und gibt leicht nach. Bis zum Nachmittag verliert der Qualitäts- Index 0,1 Prozent auf 12.650 Punkte. Starke Geschäftszahlen beflügeln weiterhin Fraport-Aktie. Bayer erzielt mit Xarelto weiteren Studienerfolg. Analysten erhöhen Kursziel für Bechtle auf 110 Euro.

Die Fraport-Aktie wird heute im Qualitäts-Index erneut von den am Freitag vermeldeten starken Geschäftszahlen beflügelt. Aktuell legt die Aktie 0,5 Prozent zu und notiert bei 63,65 Euro. Der Flughafenbetreiber hatte für das Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 2,59 Mrd. Euro verbucht und lag damit 0,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der operative Gewinn (EBITDA) legte aber kräftig um 24,2 Prozent auf einen Rekordwert von 1,05 Mrd. Euro zu. Allerdings waren hierbei Sondereffekte, vor allem aus einer Entschädigungszahlung für das Manila-Projekt in Höhe von 198,8 Mio. Euro entscheidend. Unter dem Strich erzielte Fraport einen Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 34,8 Prozent auf 400,3 Mio. Euro. Bereinigt um Sondereffekte lag der Konzerngewinn bei etwa 296 Mio. Euro. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr will Fraport zudem die Dividende von 1,35 Euro im Vorjahr auf 1,50 Euro anheben.

Für 2017 peilt der Flughafenbetreiber einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro an. Die Prognose für den operativen Gewinn (EBITDA) liegt bei rund 980 Mio. bis 1,02 Mrd. Euro. Der Gewinn soll zwischen 310 Mio. und 350 Mio. Euro liegen. Gleichzeitig wird für den Hauptstandort, dem Frankfurter Flughafen, mit Verkehrswachstum zwischen 2 und 4 Prozent gerechnet. Zudem hat die EU-Kommission den Weg für die Privatisierung von 14 griechischen Regionalflughäfen freigemacht. Am Freitag stimmte sie dafür, dass die Flughäfen an den Flughafenbetreiber Fraport und seinen griechischen Partner Copelouzos Group übergehen. Der Fraport-Konzern und sein griechischer Partner wollen dafür eine Konzessionsgebühr von 1,23 Mrd. Euro für einen Zeitraum von 40 Jahren zahlen. Die jetzt genehmigte Übernahme der Flughäfen spielt eine wichtige Rolle für das Rettungsprogramm des hoch verschuldeten Euro-Landes. Wie die EU-Kommission jetzt befand, sei die Übernahme der Flughäfen im Einklang mit den herrschenden Marktbedingungen und enthalte keine Staatshilfen. Somit könne die Übernahme voranschreiten. Fraport hatte ursprünglich die Flughäfen schon 2016 übernehmen sollen.

Die Aktie von Fraport notiert weiterhin mit einem moderaten KGV liegt von 18. Auch die Dividendenrendite von 2,2 Prozent ist attraktiv. Zudem überzeugt die hohe EBIT-Marge des Konzerns von 20 Prozent. Auch die Gewinnmarge ist eindrucksvoll und liegt bei 11 Prozent. Das sind starke Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Die Bayer-Aktie verzeichnet heute im Qualitäts-Index ein leichtes Minus und notiert aktuell bei 106,40 Euro. Wie der Pharma- und Chemiekonzern vermeldete, hat er mit seinem wichtigsten Pharmamittel Xarelto einen weiteren Studienerfolg erzielt. Bei einer klinischen Studie zeigte das Mittel einen höheren Schutz vor wiederkehrenden venösen Thromboembolien im Vergleich zu Aspirin . Dabei war der Wirkstoff des Gerinnungshemmers (Rivaroxaban) bei mehr als 3000 Patienten mit Lungenembolie oder tiefen Beinvenenthrombose untersucht worden. Xarelto habe sich als überlegen erwiesen und im Test vergleichbare sowie geringere Raten an schweren Blutungen gezeigt. Im Bayer-Pharmageschäft zählte der Blutverdünner mit einem weltweiten Umsatz von fast 3 Mrd. Euro im vergangenen Jahr zu den Top-Umsatzträgen. Die US-Bank JPMorgan hat die Bayer-Aktie nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" belassen. Der bestätigte Ausblick auf 2017 signalisiere, dass die Sparte Life Science gut laufe, schrieben die Analysten in einer Studie. Zudem besserten sich offenbar die Rahmenbedingungen für eine Finanzierung der angestrebten Übernahme von Monsanto.

Die Bayer-Aktie ist eine der solidesten Qualitätsaktien im QIX Deutschland. Bei einem erwarteten Gewinn von 8,35 Euro je Aktie für 2018 liegt das KGV nur bei 13. Gleichzeitig bietet die Aktie eine attraktive Dividendenrendite von 2,5 Prozent. Neben der hohen Eigenkapitalrendite von 16 Prozent, erwirtschaftet der Konzern eine EBIT-Marge von 13,5 Prozent. Für den Pharma- und Chemiekonzern sind dies grundsolide Werte im Vergleich zu anderen Aktien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel für die Bechtle-Aktie nach endgültigen Zahlen zum 4.Quartal von 105 auf 110 Euro angehoben. Zugleich wurde die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, so die Analysten in einer Studie. Fundamental habe sich nichts an ihrer positiven Einschätzung der Aktie geändert. Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an. Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox