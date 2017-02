QIX aktuell: QIX Deutschland: KRONES dürfte nächste Woche Rekordergebnisse vermelden | Nachricht | finanzen.net

Die positive Stimmung zum Wochenstart treibt den QIX Deutschland heute auf ein neues Rekordhoch. Bis zum Nachmittag steigt der Qualitäts-Index auf 12.330 Punkte. Seit seiner Auflegung vor einem Jahr verbucht der Index damit eine Rendite von 23 Prozent. KRONES wächst trotz intensivem Wettbewerb profitabel. BMW verzeichnete im Januar besten Jahresstart aller Zeiten. HUGO BOSS bietet laut Analysten attraktives Chance/Risiko-Profil.

Den stärksten Gewinnanstieg im Qualitäts-Index verzeichnet heute die KRONES-Aktie. Aktuell steigt die Aktie um 2,4 Prozent auf 97,90 Euro. Krones wird am 28.2. seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt geben. In den ersten 9 Monaten konnte der Konzern trotz des intensiven Wettbewerbs profitabel wachsen. Daher dürfte KRONES das Jahr zum 4.Mal in Folge mit einem Rekordergebnis abgeschlossen haben. Der Auftragseingang stieg in den ersten 9 Monaten um 6,1 Prozent auf 2,45 Mrd. Euro. Zugleich erhöhte sich der Auftragsbestand um 4,2 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro. Vor allem die Geschäfte in China, dem Nahen Osten, Afrika und Osteuropa liefen gut. Zudem wurde die Jahresprognose bestätigt. Das Umsatzwachstum soll bei 3 Prozent liegen, die Vorsteuermarge (EBT) bei 7 Prozent. Nach 9 Monaten lag die EBT-Marge bei 6,9 Prozent.

KRONES plant bis 2020 einen Umsatzanstieg um durchschnittlich 7 Prozent. Auch die EBT-Marge soll sich auf 8 Prozent verbessern. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist der stetig steigende Getränkekonsum in vielen Schwellenländern. Besonders in den Ländern, wo die Trinkwasserqualität weitgehend schlecht ist und die Menschen dadurch abgefülltes Wasser kaufen müssen. Dazu kommt die wachsende Vielfalt an abgefüllten Produkten und Verpackungen. Zusätzlich will KRONESauch mit kleineren Akquisitionen seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Die Analysten der Baader Bank hatten zuletzt das Kursziel für die Aktie vor der Präsentation von Jahreszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte dank der guten Wachstumsdynamik im 4.Quartal solide abgeschnitten haben, so die Analysten. Nach der schwachen Kursentwicklung im vergangenen Jahr könnten sich die Aktien nun gut erholen. Für die Analysten seien die Papiere für 2017 der Favorit in der Branche.

Mit einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 14,1 Prozent ist KRONES gut aufgestellt. Zudem wird die KRONES-Aktie bei einem Gewinn je Aktie für 2017 von 5,61 Euro mit einem KGV von 17 bewertet. Dies sind solide Werte im Vergleich zu anderen Aktien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Einen leichten Zuwachs kann heute im Qualitäts-Index auch die BMW-Aktie verbuchen. Aktuell notiert sie bei 85,50 Euro. Der BMW-Konzern verzeichnete im Januar seinen besten Jahresstart aller Zeiten und knüpfte damit nahtlos an das sechste Rekordjahr in Folge an. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge legte im Januar in allen Regionen zu. Mit den drei Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce setzte der Konzern weltweit 163.288 Fahrzeuge ab. Dies waren 6,8 Prozent mehr als im Januar vor einem Jahr. Der Absatz bei der Kernmarke BMW legte dabei auf Jahressicht um 7,2 Prozent zu. Für weiteren Schwung könnte der bevorstehende Verkaufsstart des neuen BMW 5er sorgen. Die Auslieferung soll Mitte Februar beginnen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die BMW-Aktie auf "Overweight" mit dem Kursziel von 103 Euro bestätigt. Die Unsicherheit rund um drohende US-Importzölle sei für den Münchener Autobauer unter dem Strich positiv, schrieben die Analysten in einer Studie. Sie verwiesen auf die hohe Produktionsbasis in den Vereinigten Staaten. Zudem dürfte der Konzern von der angekündigten Senkung der Unternehmenssteuer profitieren, so die Analysten weiter.

Die BMW-Aktie wird weiterhin nur mit einem KGV für 2017 von 9 bewertet, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,8. Zudem bietet die Aktie eine attraktive Dividendenrendite von 4,1 Prozent. Neben der niedrigen Bewertung erzielt der Konzern eine solide Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Die EBIT-Marge liegt bei 10,4 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Die Commerzbank hat die Einstufung für die HUGO BOSS-Aktie nach dem unbestätigten Einstieg der Groupe Bruxelles Lambert auf "Buy" belassen. Das Kursziel wurde bei 70 Euro bestätigt. Die Analysten rechnen in einer Studie nicht mit einem Strategiewechsel des Modekonzerns. Anpassungen in der Markenpolitik und einen neuen Vorstandschef gebe es ja ohnehin, so die Analysten. Der Bericht verdeutliche aber das attraktive Chance/Risiko-Profil bei einer trotz Kurssprung relativ niedrigen Bewertung der Aktien.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

