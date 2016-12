QIX aktuell: QIX Deutschland: Krones weiterhin attraktiv bewertet, Hannover Rück nimmt indischen Versicherungsmarkt ins Visier | Nachricht | finanzen.net

Am Nachmittag steht der Qualitäts-Index bei 11.785 Punkten. Der Index notiert damit seit der Auflegung im Februar noch immer mit über 17 Prozent im Plus. Baader Bank sieht Krones wieder attraktiv bewertet. Hannover Rück erhält Lizenz für Niederlassung in Indien.

Im Qualitäts-Index zeigt die Krones-Aktie heute einem leichten Kursrückgang und notiert bei 86,75 Euro. Die Baader Bank hatte jüngst die Einstufung für die Aktie auf "Buy" mit dem Kursziel von 100 Euro bestätigt. Das Papier des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers bleibe zudem auf der Liste der "Top Stock Ideas", wie aus der Studie der Analysten hervorgeht. Nach der schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr sei die Bewertung nun wieder sehr attraktiv, so die Analysten weiter.

Zudem erwartet der deutsche Maschinenbau nach der Wahl des neuen US-Präsidenten keinen Einbruch beim Export in die USA. Neue Zölle, mit denen Trump Wahlkampf betrieben hatte, würden die Exporteure aller Staaten gleichermaßen treffen, erklärte der Verbandspräsident des VDMA im November. Mehr als 1000 Unternehmen des deutschen Maschinenbaus seien direkt in den USA tätig. Damit habe die deutsche Industrie eine starke Position in den Vereinigten Staaten. Ich bin sicher, dass wir in den USA weiterhin gute Geschäfte machen werden, sagte der Verbandspräsident weiter. Im vergangenen Jahr wurden Maschinen und Anlagen aus Deutschland im Wert von rund 17 Mrd. Euro in die USA geliefert. Das waren 11 Prozent des Gesamtvolumens. Dieser Wert übertraf erstmals seit 2008 wieder das Exportvolumen nach China. Gemessen an den Auslandsinvestitionen seien die USA der Hauptstützpunkt, erläuterte der VDMA-Chefvolkswirt. Jeder vierte Euro, den der deutsche Maschinenbau im Ausland investiere, fließe in die Vereinigten Staaten. Für 2017 prognostiziert der VDMA ein Wachstum von real 1,0 Prozent für die Branche. In Deutschland vertritt der VDMA mehr als 3100 Maschinen- und Anlagenbauer.

Krones ist für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich, trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten, die Prognose zu erreichen. Dabei strebt der Konzern ein Umsatzwachstum von 3 Prozent sowie eine EBT-Marge von 7,0 Prozent an. Aufgrund des anhaltenden Preisdrucks plant Krones zudem einen umfassenden Konzernumbau. Dazu formulierte das Krones-Management neue Ziele bis zum Jahr 2020. Das Ziel des Konzerns ist ein jährlicher Umsatzanstieg um 7 Prozent und die Verbesserung der Vorsteuermarge (EBIT-Marge) auf 8 Prozent. Im dritten Quartal stieg die EBIT-Marge leicht auf 6,9 Prozent. Mit einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 14,1 Prozent ist der Konzern solide ausgestellt. Krones erfüllt damit wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Zudem wird die Aktie bei einem Gewinn je Aktie für 2017e von 5,54 Euro mit einem KGV von 16 bewertet.

Die Hannover Rück-Aktie gibt heute im Qualitäts-Index auch leicht nach und steht aktuell bei 103,10 Euro. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hat von der indischen Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Gründung einer Niederlassung erhalten. Die Öffnung des indischen Marktes für ausländische Rückversicherer ermöglicht der Hannover Rück den Zugang zum wachsenden Versicherungsmarkt. Der Sitz der indischen Zentrale soll Mumbai sein, Indiens Zentrum für Finanzdienstleistungen. Von hier aus will der Konzern den Geschäftsbetrieb sowohl in der Schaden- als auch in der Personen-Rückversicherung steuern. Ich freue mich über die Marktöffnung Indiens für Rückversicherer. Mit der Gründung unserer Niederlassung können wir nun noch näher an unseren Kunden sein und auf deren Rückversicherungsbedürfnisse eingehen, betonte der Vorstand der Hannover Rück. Durch die stark wachsenden Mittelschicht sowie einer niedrigen Versicherungsdichte zählt Indien zu einem attraktiven Zukunftsmarkt. Angesichts ihrer sehr guten Kapitalisierung und ihres exzellenten Ratings ist die Hannover Rück für Kunden im indischen Markt ein starker Partner.

Die britische Investmentbank HSBC hatte zuletzt die Hannover Rück-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 115 Euro angehoben. Der Rückversicherer werde in Jahren stabilen Gewinnwachstums weiterhin Sonderdividenden ausschütten und dies dürfte zunächst bis mindestens 2018 der Fall sein, so die Analysten in einer Studie. Die hohe Gesamtdividendenrendite werde vom Markt unterschätzt. Den Gewinn je Aktie schätzen die Analysten bei der Hannover Rück für nächstes Jahr auf 8,49 Euro, nach 8,81 Euro in diesem Jahr. Für die Aktie ergibt das ein KGV von 12. Die Dividendenrendite für 2016 liegt bei der geplanten Ausschüttung von 5,00 Euro bei attraktiven 4,8 Prozent. Die Aktie des Rückversicherers gehört damit zu den attraktivsten Dividendenzahlern im Qualitätsaktien-Index (QIX).

Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

