QIX aktuell: QIX Deutschland: Qualitätsaktien-Index klettert auf neues Rekordhoch | Nachricht | finanzen.net

Bis zum Nachmittag klettert der Qualitäts-Index auf 12.215 Punkte. Der Index verbucht damit seit seiner Auflegung vor einem Jahr ein kräftiges Plus von 22 Prozent. Baader Bank erhöht Kursziel für Krones auf 110 Euro. Siemens erwägt Börsengang der Medizintechnik-Sparte in den USA.

Eine solide Performance zeigt heute im Qualitäts-Index die Krones-Aktie. Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 95,55 Euro steht die Aktie auf der Gewinnerliste mit ganz oben. Die Baader Bank hatte zuletzt das Kursziel für die Aktie vor der Präsentation von Jahreszahlen von 100 auf 110 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte dank der guten Wachstumsdynamik im 4.Quartal solide abgeschnitten haben, so die Analysten. Nach der schwachen Kursentwicklung im vergangenen Jahr könnten sich die Aktien nun gut erholen. Für die Analysten seien die Papiere für 2017 der Favorit in der Branche.

Krones verdient den Großteil seiner Umsätze mit Maschinen zur Abfüllung und Verpackung von Getränken. In den ersten 9 Monaten 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro. Da Krones weltweit aktiv und als Systemlieferant ausgerichtet ist, kann es dem Kunden die komplette Wertschöpfungskette anbieten. Neben den eigenen Maschinen stellt das Unternehmen auch die entsprechende Software sowie einen Kundenservice bereit. Im 3.Quartal sorgten vor allem Effizienzsteigerungen und die leichte Erholung der Weltwirtschaft für bessere Zahlen. Krones will in den nächsten Jahren besonders im Service-Geschäft weiter wachsen. Denn nach dem Verkauf der Maschinen, erzielt das Unternehmen im Service-Bereich hohe Renditen.

Krones ist mit einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 14,1 Prozent gut aufgestellt. Gleichzeitig wird die Aktie bei einem Gewinn je Aktie für 2017 von 5,61 Euro mit einem KGV von 17 bewertet. Dies sind solide Werte im Vergleich zu anderen Aktien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Einen leichten Zuwachs verzeichnet heute im Qualitäts-Index die Siemens-Aktie. Aktuell notiert sie bei 120,60 Euro. Der Siemens-Konzern könnte seine Medizintechniksparte womöglich in Amerika an die Börse bringen. Wir haben uns dazu noch keine abschließende Meinung gebildet, aber wir sehen uns das ganz genau an, sagte der Vorstand der Euro am Sonntag. Wir könnten in den USA wohl einen höheren Preis erzielen. Siemens plant im laufenden Jahr seine in Healthineers umbenannte Medizintechniksparte an die Börse zu bringen. Nach dem Börsengang will der Konzern aber weiter die Kontrolle behalten.

Dieses Modell könnte auch auf andere Siemens-Bereiche übertragen werden. Man muss wissen, dass Investoren es sehr schätzen würden, nicht nur in einen breiten, stabilen Mischkonzern anlegen zu können. Investoren könnten so gezielter in einzelne spezifische Siemens-Geschäfte investieren, erklärte der Vorstand weiter. Der Siemens-Konzern könnte Geschäftsbereiche so flexibler führen und rascher anpassen. Seinen Aktionären stellte der Vorstand weiter steigende Dividenden in Aussicht. Wir haben gerade die Gewinnprognose für 2017 erhöht und jetzt in Folge 3 Jahre lang die Dividende gesteigert. Eine solche Serie lässt man nicht ohne Grund reißen, sagte der Vorstand. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 hatte Siemens Ende Januar 3,60 Euro ausgeschüttet.

Die Baader Bank hat die Einstufung für die Siemens-Aktie nach dem Interview von Konzernchef Joe Kaeser auf "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde bei 130 Euro belassen. Die in Aussicht gestellten Börsengänge weiterer Siemens-Sparten dürften den positiven Bewertungstrend des Konzerns stützen, schrieben die Analysten in einer Studie. Die Aktie habe trotz des signifikanten Kursanstiegs seit Jahresmitte 2016 immer noch Luft nach oben.

Die Siemens-Aktie ist mit einem KGV von 16 weiterhin moderat bewertet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,0 Prozent. Zudem überzeugt der Konzern mit einer starken Eigenkapitalrendite von 24 Prozent und einer EBIT-Marge von 11 Prozent. Damit erfüllt Siemens wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index(QIX).

Die Analysten der Commerzbank haben die Einstufung für die SAP-Aktie auf "Buy" mit dem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Konzerns habe zwar keine markanten Neuigkeiten geliefert, aber ihre positive Einschätzung der Aktien bestätigt, so die Analysten in einer Studie. So erschienen die Profitabilitätsziele für 2020 nicht überzogen, da zum Beispiel die Margen im angestammten Geschäft stiegen.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox