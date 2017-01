QIX aktuell: QIX Deutschland: Qualitätsaktien-Index startet mit Rekordhoch ins Neue Jahr | Nachricht | finanzen.net

Im Handelsverlauf gelang dem Qualitäts-Index dabei ein neues Rekordhoch. Aktuell notiert der Index bei 11.938 Punkten und verbucht damit seit der Auflegung im Februar einen beachtlichen Anstieg von 19 Prozent. NordLB bestätigt Kursziel von 84 Euro für HUGO BOSS. Conti profitiert immer stärker vom Wandel zur Elektromobilität. DZ Bank erwartet bei SAP Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe.

Die HUGO BOSS-Aktie zählt heute im Qualitäts-Index zu den Tagesfavoriten. Aktuell steigt die Aktie um 2,1 Prozent auf 59,10 Euro. Die NordLB hat die Einstufung für die Aktie auf "Kaufen" mit dem Kursziel von 84 Euro bestätigt. Angesichts stark gesunkener Kurse seien die Aktien der Modeunternehmen auf Basis der eingeleiteten Anpassungen kaufenswert, so die Analysten in einer Studie zu europäischen Konsumgüterwerten. Ihre Sektor-Einschätzung bestätigten sie mit "Neutral".

Wir sind im Kern ein gesundes Unternehmen, das immer noch eine zweistellige Marge erwirtschaftet, sagte der HUGO BOSS-Vorstand im November. Um eine grundsätzliche Neuausrichtung komme die Firma aber nicht herum. Sie durchlaufe derzeit mit hoher Geschwindigkeit einen Wandel auf vielen Feldern, so der Vorstand weiter. Zur neuen Strategie gehören zum Teil kräftige Preiserhöhungen auf dem Heimatmarkt in Deutschland. Damit soll der Modekonzern aus dem Sog der Branchenkrise herausgehalten werden. Im Zuge der Neuausrichtung würden zudem die Preise in Asien gesenkt. Die beiden Modelinien "BOSS Green" und "BOSS Black" würden unter dem Dach "HUGO BOSS" weitergeführt. Auch die Digitalisierungsstrategie ergänze die Neupositionierung und lasse ein deutlich stärkeres Geschäft erwarten.

Die neue Konzern-Strategie zeigt in die richtige Richtung. Dies scheint auch der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, zu erkennen. Denn zuletzt gab BlackRock das Überschreiten der 5 Prozent-Schwelle bekannt. Mit einem neuen Großaktionär im Rücken und den ersten Erfolgsmeldungen dürfte sich die HUGO BOSS-Aktie wieder zu alten Glanzzeiten aufmachen. Der Modekonzern überzeugt neben der günstigen Bewertung weiterhin mit einer starken Ertragskraft. HUGO BOSS erzielt eine Eigenkapitalrendite von 33,4 Prozent und eine EBIT-Marge von 15,9 Prozent. Zudem liegt die Eigenkapitalquote bei soliden 53,1 Prozent. Für 2017 wird die HUGO BOSS-Aktie mit einem KGV von 17 bewertet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,3 Prozent. Das sind solide Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Die Aktie des Autozulieferers Continental notiert heute im Qualitäts-Index mit einem Zugewinn von 2,1 Prozent bei 187,55 Euro. Der Vorstand von Continental hält einen Stellenabbau durch den zunehmenden Erfolg von Elektroautos für möglich. Es wird aufgrund der geringeren Wertschöpfung zum Verlust an Produktionsarbeitsplatzen kommen, sagte Vorstand der Welt am Sonntag. Insgesamt seien 30.000 der rund 218.000 Arbeitsplätze bei Continental abhängig vom Verbrennungsmotor. Dafür würden wahrscheinlich aber viele Stellen im Bereich der Elektromobilität neu angesiedelt werden können, so der Vorstand weiter. Ob am Ende mehr Stellen wegfallen oder neu entstehen werden, lasse sich noch nicht sagen.

Zudem rechnet Continental nicht damit vor dem Ende des Jahrzehnts, mit Produkten für die Elektromobilität Geld zu verdienen. Der Konzern habe zwar Aufträge in allen großen Märkten wie Asien, Amerika und Europa. In den vergangenen Jahren habe er aber auch mehr als eine Mrd. Euro in Elektromobilität investiert, erklärte der Vorstand. Der Übergang vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität wird erst zwischen 2025 und 2030 massiv Fahrt aufnehmen, so der Vorstand weiter. Ein Grund, warum der Wandel so lange dauere, sei die heute noch zu geringe Leistungsfähigkeit der Batteriezellen. Sowohl Volumen als auch Gewicht der Batterien müssten sich halbieren. Die notwendigen Entwicklungsaufwendungen sind die größte Herausforderung für unsere Industrie, betonte der Conti-Chef.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller hatte im November mitgeteilt, er profitiere immer stärker von dem Umschwung. Gleichzeitig müsse er aber auch mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Seit Beginn 2016 sei der Auftragseingang für Elektronik, Sensoren und Software um 15 Prozent auf mehr als 25 Mrd. Euro gestiegen. Die Continental-Aktie bleibt weiterhin mit einem KGV von 13 günstig bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 2,1 Prozent. Zudem wächst der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 40,2 Prozent und erzielt eine starke Eigenkapitalrendite von 20,6 Prozent. Das sind solide Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die SAP-Aktie von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern bleibe auf Wachstumskurs und Margenverbesserungen seien wohl weiter möglich, so die Analysten in einer Studie. Durch das starke Wachstum in den Netzwerken, in der Cloud sowie dem Internet der Dinge sehen die Analysten SAP in einer starken Position. Gleichzeitig sei die gute Nachfrage nach der Datenbanksoftware S/4 Hana positiv. Da größere Akquisitionen auch 2017 nicht vorgesehen seien, halten sie Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe für möglich.

