QIX aktuell: QIX Deutschland: Starke Performance der Autowerte schiebt Qualitätsaktien-Index heute auf neues Rekordhoch | Nachricht | finanzen.net

Der Qualitäts-Index klettert dadurch auf ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag steht der Index bei 12.060 Punkten. Seit seiner Auflegung im Februar kann der Index damit ein Plus von über 20 Prozent verbuchen. Analysten erwarten bei Jungheinrich steigende Profitabilität. Daimler für UBS einer der "Top Picks" für 2017. Commerzbank lobt bei SAP die Schlagkraft des Cloud-Geschäfts.

Der heutige Tagesgewinner im Qualitäts-Index ist die Jungheinrich-Aktie. Aktuell steigt die Aktie um 3,2 Prozent auf 27,75 Euro. Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben. Die Analysten begründeten dies mit einem neuen Bewertungshorizont und höheren Branchenmultiplikatoren. Die Profitabilität des Gabelstaplerherstellers sollte im vergangenen Jahr an ihrem tiefsten Punkt angekommen sein, so die Analysten. Der Aktie dürfte nun wieder zurück in den Fokus der Investoren rücken. Auch die DZ Bank hatte zuletzt die Jungheinrich-Aktie in ihre "Equity Ideas"-Liste aufgenommen und die Einstufung auf "Kaufen" bestätigt. Nach einem 20-prozentigen Kursverfall sei die Aktie nun wieder attraktiv bewertet, begründete die Analysten die Aufnahme in der Auswahlliste. Kurzfristig belasteten strategische Autoaufträge die Marge des Gabelstapler-Herstellers, so die Analysten. Dies dürfte künftig aber höhere Serviceerträge zur Folge haben.

Am 3. März wird der Konzern seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Jungheinrich bestätigte zuletzt die Prognose für 2016 aufgrund der positiven Markteinschätzung und der guten Auftragslage. Allein der Auftragseingang soll zwischen 3,1 und 3,2 Mrd. Euro liegen. In den ersten 9 Monaten verzeichneten die Bestellungen bereits einen Anstieg von 15 Prozent auf insgesamt 2,4 Mrd. Euro. Dabei profitierte der Gabelstapler- und Logistikkonzern besonders von der soliden Nachfrage in Europa. Der Umsatz soll in einer Bandbreite zwischen 3,0 und 3,1 Mrd. Euro liegen. Beim operativen Gewinn (EBIT) peilt Jungheinrich für das abgelaufene Geschäftsjahr 228 bis 238 Mio. Euro an. 2015 lag der Umsatz bei 2,75 Mrd. Euro, der operativen Gewinn bei 213 Mio. Euro.

Die Jungheinrich-Aktie ist mit einem KGV von 15 moderat bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent. Zudem erzielt der Konzern eine solide Eigenkapitalrendite von 14 Prozent. Dies sind wichtige Aufnahmekriterien bei der Auswahl für den deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Auch die Autowerte verbuchen heute im Qualitäts-Index ein kräftiges Plus. Die Daimler-Aktie ist einer der Tagesfavoriten und notiert aktuell mit einem Kursgewinn von 2,2 Prozent bei 72,70 Euro. Wir machen weiter Tempo, sagte der Daimler-Vorstand den Journalisten vor Beginn der Detroiter Automesse. Der Vorstand plant Daimlers Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Denn die anvisierten Ziele für das Jahr 2020 konnten sich schon jetzt teilweise erfüllen. Allein die Kernmarke Mercedes verkaufte im vergangenen Jahr über 2 Mio. neue Fahrzeuge und erzielte damit einen Rekordabsatz. Durch die hohen Verkaufszahlen konnte sich Mercedes die Position an der Spitze im Premiumsegment sichern. Auch mit neuen Modellen konnte Daimler 2016 ein Absatzzuwachs von rund 11 Prozent vermelden. Zudem hat das zweistellige Wachstum in den Schwellenländern dem Autobauer enorm geholfen, seine Ziele schneller als erwartet zu erreichen.

Gleichzeitig dringt der Daimler-Vorstand darauf, dass die Regierung die gesetzlichen Grundlagen für autonomes Fahren schafft. Der Gesetzentwurf sollte noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden, sagte der Vorstand. Derzeit befindet sich der Entwurf über die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes in der Ressortabstimmung. Bis Ende Januar soll der Entwurf beschlossen werden. Wichtig sei dabei auch der regulatorische Rahmen, erklärte der Vorstand. Dazu zählen unter anderem auch Haftungsfragen. Der Vorstand forderte auch den schnellen Ausbau der Breitbandverbindungen und eine digitale Vernetzung, die Grundlage für autonomes Fahren seien. Das hiesige Internet ist insgesamt eines der langsamsten aller Industrienationen, so der Daimler-Vorstand. Mittelfristig sei ein flächendeckendes 5G-Mobilfunknetz nötig, um eine schnelle Datenübertragung zu ermöglichen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Daimler-Aktie vor den Quartalszahlen der europäischen Autobauer auf "Buy" belassen. Insgesamt rechnen sie mit starken Kennziffern der Hersteller, so die Analysten in einer Branchenstudie. Die nachhaltige Stärke der Kernmarke Mercedes-Benz werde unterschätzt. Die Daimler-Aktie zähle zu ihren Sektor-"Top Picks" für 2017, so die Analysten weiter.

Die Commerzbank hat die Einstufung für die SAP-Aktie nach Zahlen zum 4. Quartal auf "Buy" mit dem Kursziel von 100 Euro bestätigt. Der Softwarekonzern habe im Rahmen der Erwartungen solide Resultate abgeliefert, schrieben die Analysten in einer Studie. Der Ausblick für 2017 sei in Ordnung angesichts des anhaltenden Investitionsmodus. Die leicht angehobenen Ziele bis 2020 halten die Analysten indes noch immer für zu konservativ. Sie verwiesen auf die Schlagkraft durch das Cloud-Geschäft und den guten Lauf der Datenbanktechnik S/4.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox