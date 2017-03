Nach der gestrigen kräftigen Erholung zeigt sich der QIX Deutschland heute weiter in Kauflaune. Allerdings verzeichnet der Qualitäts-Index nur ein leichtes Plus und notiert am Nachmittag bei 12.630 Punkten. United Internet erwartet starken Kundenzuwachs. freenet bestätigt Zahlen für 2016 und bietet hohe Dividendenrendite. BMW ist derzeit drittgrößter E-Auto-Hersteller der Welt.

Die im Qualitäts-Index notierte United Internet-Aktie steigt heute nach den gestrigen Rekordzahlen um 4,2 Prozent auf 40,75 Euro. Die Aktie ist damit der heutige Tagesgewinner. Die Analysten von Warburg Research haben die Einstufung für die Aktie auf "Buy" mit dem Kursziel von 50 Euro bestätigt. Die Zielvorgaben des Internetunternehmens für 2017 und 2018 seien ausgesprochen vielversprechend, schrieben die Analysten in einer Studie.

United Internet will in den nächsten Jahren weiter wachsen und kurbelt daher das Neugeschäft kräftig an. Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 1 Million neue Kunden verbuchen. 2017 sollen weitere 800.000 Neukunden hinzukommen. Im kommenden Jahr soll dann erstmals die Schwelle von 20 Millionen überschritten werden. Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 lag die Zahl der Kunden noch bei 17 Millionen. Der wesentliche Treiber der Geschäfte bei United Internet bleibt weiterhin die Mobilfunksparte. Die Sparte trug maßgeblich dazu bei, dass sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 6,3 Prozent auf 4 Mrd. Euro erhöhte. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit knapp 650 Mio. Euro mehr als 19 Prozent im Plus. United Internet ist vor allem in den Bereichen Internetzugang (Mobilfunk, Festnetz) sowie Anwendungen (E-Mail-Dienste, Cloud-Speicher) aktiv.

Die United Internet-Aktie wird als Wachstumsunternehmen weiterhin nur mit einem KGV von 17 bewertet. Zudem erzielt das Unternehmen eine EBIT-Marge von 16 Prozent und eine solide Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Mit der Dividendenerhöhung auf 0,80 Cent bietet die Aktie zugleich eine Rendite von 1,9 Prozent. Dies sind Spitzenwerte im Vergleich zu anderen Aktien im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Die freenet-Aktie verzeichnet heute im Qualitäts-Index ein leichtes Minus. Die Aktie liegt aktuell bei 29,70 Euro. Der freenet-Konzern bestätigte am Donnerstag seine bereits vorab für 2016 gemeldeten Zahlen. Der Umsatz des Mobilfunkdienstleister ist im vergangenen Geschäftsjahr von 3,12 Mrd. Euro auf 3,36 Mrd. Euro geklettert. Der operative Gewinn (EBITDA) legte von 370,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 438,8 Mio. Euro zu. Unter dem Strich stieg 2016 der Gewinn je Aktie von 1,73 Euro auf 1,78 Euro zu. Auch beim Cashflow weist der freenet-Konzern eine stärker als erwartete Entwicklung auf. Dabei konnte der Free Cashflow im vergangenen Jahr von 284,5 Mio. Euro auf 341,5 Mio. Euro gesteigert werden.

Trotz der deutlich erhöhten Abschreibungen und Wertminderungen, die das Ergebnis belastet haben, will freenet die Dividende um 5 Cent auf 1,60 Euro anheben. Der Mobilfunkdienstleister plane auch zukünftig 50 bis 75 Prozent des jährlich erzielten Free Cashflows als Dividende auszuschütten. Die freenet-Aktie notiert bei einem geschätzten Gewinn je Aktie von 1,92 Euro für 2017 derzeit mit einem KGV von 16. Mit der Dividendenerhöhung auf 1,60 Euro ergibt sich eine hohe Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Damit gehört die freenet-Aktie zu den attraktivsten Dividendenzahlern im Qualitätsaktien-Index (QIX). Zudem erzielt der freenet-Konzern eine solide Eigenkapitalrendite von 16 Prozent.

Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey hat ergeben, dass BMW mittlerweile der drittgrößte E-Auto-Hersteller der Welt ist. Dies hat die Anzahl der im Jahr 2016 weltweit verkauften Elektroautos und Plug-in-Hybride ergeben. BMW hat sich demnach seit 2015 vom 6. Platz hochgearbeitet. Inzwischen liegt der Autobauer mit einem Weltmarktanteil von 7 Prozent direkt hinter Tesla (9 Prozent) und dem chinesischen Hersteller BYD (13 Prozent). Dagegen schafft es Daimler nicht unter die Top Ten und kommt nur auf Platz 15. Der Markt für E-Autos und Plug-in-Hybride wuchs im vergangenen Jahr weltweit um 37 Prozent. McKinsey wertet seit 2010 im E-Mobilitätsranking die Nachfrage und die Produktion von E-Autos aus.

Die Investmentbank Macquarie hat die BMW-Aktie nach endgültigen Zahlen für 2016 auf "Outperform" mit dem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Wesentliche sei der Ausblick gewesen und der Nettofinanzmittelbestand, schrieben die Analysten. Die jüngste unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zum Euro Stoxx Auto & Parts sei nicht gerechtfertigt. Daher biete die Aktie eine Kaufgelegenheit, so die Analysten weiter. Investoren sollten sich auf die neuen Modelle konzentrieren, die demnächst auf den Markt kämen. BMW zähle im europäischen Autosektor zu ihren favorisierten Titeln.

