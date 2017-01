Quartalszahlen am Dienstag: Apple: Unruhige Zeiten und Hochspannung voraus | Nachricht | finanzen.net

Korrekturgefahr bei Apple-Aktie

Obwohl der Aktienkurs von Apple 2016 in der Spitze um ein Drittel angestiegen ist, sind die Zukunftsperspektiven alles andere als rosig. Erstmals seit 15 Jahren musste das Kultunternehmen ein Umsatzminus hinnehmen und der neue US-Präsident Trump dürfte den Managern von Apple aufgrund von dessen protektionistischen Tönen ebenfalls Sorgen bereiten. Beim Blockbuster iPhone droht ebenfalls Ungemach, schließlich konnten die iPhone7-Verkäufe bislang nicht überzeugen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen dank Weihnachten im ersten Quartal (Oktober bis Dezember) einen Gewinnsprung erzielt hat. Laut den von FactSet Research erfassten Analystenprognosen soll sich im ersten Quartal der Gewinn pro Aktie auf 3,23 Dollar pro Aktie (Q4: 1,67 Dollar) erhöht haben. Für das mittlerweile laufende zweite Quartal wird ein Durchschnittswert von 2,09 Dollar angezeigt.Mit Blick auf die Ratings der Aktienexperten herrscht - allen Unkenrufen zum Trotz - ein hohes Maß an Optimismus. Unter den insgesamt 44 erfassten Analystenmeinungen empfiehlt eine große Mehrheit von 29 Analysten die Apple-Aktie zum Kauf ("Buy"), während sechsmal zum Übergewichten ("Overweigh") geraten wird. Achtmal wird der Titel als haltenswert ("Hold") eingestuft, während ein Analyst zum Verkauf ("Sell") der Aktie rät. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele reicht von 85,00 bis 185,00 Dollar und zieht einen durchschnittlichen Mittelwert von 133,34 Dollar nach sich (aktuell: 121,95 Dollar).Aus charttechnischer Sicht vollzog die Apple-Aktie im Frühjahr 2016 einen fulminanten Trendwechsel nach oben. Zur Jahresmitte überwand sie die 200-Tage-Linie, was als klares Kaufsignal gilt. Außerdem wechselte die langfristige Durchschnittslinie von einem Abwärts- in einen Aufwärtstrend und lieferte dadurch ein Trendwechselsignal. Leichte charttechnische Widerstände befinden sich im aktuellen Kursbereich von 122 Dollar. Eine massive Widerstandszone erwartet die Apple-Aktie hingegen im Bereich des Rekordhochs von 133 Dollar.

