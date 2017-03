Quartalszahlen am Dienstag: Nike: Vor Quartalszahlen nahe am Jahreshoch | Nachricht | finanzen.net

Die Geschäfte von Nike laufen deutlich weniger dynamisch als in der Vergangenheit. Beim letzten Update übertraf die US-Firma zwar die Erwartungen der Analysten und verdiente pro Aktie 0,50 Dollar, in den vergangenen drei Monaten nahm unter den Analysten aber die Skepsis leicht zu. Dies machte sich vor allem bei deren Gewinnschätzungen negativ bemerkbar. So sank der Erwartungswert für das Ende Februar abgeschlossene dritte Quartal in den vergangenen drei Monaten von 0,59 auf 0,53 Dollar pro Aktie. Für das derzeit laufende Quartal (Q4) wird mit einem Gewinn von 0,58 Dollar gerechnet.Unter den insgesamt 35 von FactSet Research Systems erfassten Analystenmeinungen gibt es lediglich einen Experten, der dem Titel mit Untergewichten ("Underweigh") relativ negativ eingestellt ist. Eine große Mehrheit von 18 Analysten sieht den Dow Jones -Wert hingegen als Kauf ("Buy"), während vier Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Zwölf Analysten sehen den Titel lediglich als Halteposition ("Hold"). Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele fällt relativ groß aus. Diese reichen nämlich von 46,00 bis 100,00 Dollar und ergeben einen durchschnittlichen Mittelwert in Höhe von 62,32 Dollar. Am Freitag schloss der Titel an der New Yorker Börse bei 57,80 Dollar.

Trendwechselsignal zum Jahresstart

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage seit dem Jahreswechsel spürbar aufgehellt. So überwand die Nike-Aktie zum Beispiel Anfang Februar die 200-Tage-Linie, deren Abwärtstrend mittlerweile zum Erliegen gekommen ist. Beides interpretieren Chartisten als starkes Kaufsignal. Mit dem Kurssprung nach oben war zugleich ein Ausbruch aus dem seit Ende 2015 gebildeten Abwärtstrends verbunden. Nun darf man gespannt sein, ob die charttechnischen Hürden bei 58 und 60 Dollar nachhaltig "geknackt" werden. Ohne eine positive Überraschung am Dienstag dürfte dies ein außerordentlich schwieriges Unterfangen werden.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com