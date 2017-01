Quartalszahlen am Donnerstag: Alphabet: Börsianer verteilen Vorschusslorbeeren | Nachricht | finanzen.net

Alphabet-Aktie auf Rekordkurs

Seit Jahren geht es mit dem Umsatz, dem Gewinn sowie dem Aktienkurs von Alphabet tendenziell bergauf. Analysten gehen davon aus, dass sich daran im vierten Quartal nichts geändert hat. Laut der von FactSet Research erfassten Analystenprognosen soll sich im vierten Quartal der Gewinn pro Aktie auf 9,62 Dollar pro Aktie (Q3: 8,63 Dollar) erhöht haben. Für das mittlerweile laufende Quartal (Q1) soll sich hingegen ein leichtes Minus auf 9,38 Dollar einstellen.Dem Optimismus der Aktienexperten hat dies jedoch keineswegs geschadet. Unter den insgesamt 44 erfassten Analystenmeinungen sind die Kauf-Empfehlungen eindeutig in der Überzahl. So stuft eine große Mehrheit von 38 Analysten den Internettitel als kaufenswert ("Buy") ein, während drei Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweigh") raten. Eine neutrale Einschätzung ("Hold") vertreten zwei Analysten, während lediglich einmal zum Verkauf ("Sell") der Alphabet-Aktie geraten wird. Die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele erstreckt sich von 700,00 bis 1.100,00 Dollar und führt zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 964,85 Dollar errechnet (aktuell: 805,02 Dollar).Der Aktienkurs von Alphabet befindet sich knapp unter dem vor fast drei Monaten erzielten Rekordhoch von 836 Dollar. Sollten die Quartalszahlen schlechter als erwartet ausfallen, drohen chartinduzierte Verkäufe. Übergeordnet kann man dem US-Titel einen intakten Aufwärtstrend attestieren. Dieser wäre erst beim Verletzen der im Bereich von 700 Dollar verlaufenden Trendbegrenzung gefährdet. Hier ist zugleich eine signifikante Unterstützungszone angesiedelt. Vor diesem Hintergrund wäre aktuell sowohl unter charttechnischen als auch unter fundamentalen Aspekten für ein hohes Maß an Spannung gesorgt.

