Quartalszahlen am Donnerstag: Twitter: Gelingt erneut positive Überraschung? | Nachricht | finanzen.net

Twitter: Kein charttechnischer "Brüller"

Mittlerweile sieht es so aus, dass Twitter die Gewinnzone nachhaltig erreicht hat. Und gemäß den von FactSet Research erfassten Analystenprognosen dürfte sich im abgelaufenen und im aktuellen Quartal daran nichts ändern. So wird für das vierte Quartal beim Gewinn pro Aktie mit einem durchschnittlichen Erwartungswert von 0,12 Dollar pro Aktie (Q3: 0,13 Dollar) gerechnet. Für das derzeit laufende erste Quartal liegt der Durchschnittswert bei 0,14 Dollar.Hinsichtlich der Analysten-Ratings hält sich die Begeisterung für die Twitter-Aktien eher in Grenzen. Unter den insgesamt 39 erfassten Analystenmeinungen hält eine große Mehrheit von 27 Analysten den Titel lediglich für haltenswert ("Hold"). Außerdem empfehlen nur vier Experten den Kauf ("Buy") der Aktie. Unter den pessimistisch gestimmten Analysten wird dreimal zum Untergewichten ("Underweigh") und fünfmal zum Verkauf ("Sell") geraten. Die ausgesprochenen Kursziele schwanken zwischen 10,00 bis 23,00 Dollar und weisen einen Durchschnittswert von 16,58 Dollar aus (aktuell: 17,61 Dollar).Aus charttechnischer Sicht weist die Twitter-Aktie vor allem auf lange Sicht eine ausgesprochen negative Performance auf. Wenige Monate nach dem Börsengang markierte sie Ende 2013 zwar ein Rekordhoch über der Marke von 73 Dollar, mit aktuell weniger als 18 Dollar ist sie davon allerdings meilenweit entfernt. Auch im vergangenen Jahr musste sie einen kräftigen Kurssturz von in der Spitze 25 Dollar in Richtung 16 Dollar hinnehmen. Zuletzt keimte mit dem Angriff auf die 200-Tage-Linie aber Hoffnung auf einen Trendwechsel nach oben auf. Dies sorgt vor den anstehenden Quartalszahlen für zusätzliche Brisanz.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com, Anthony Correia / Shutterstock.com, Quka / Shutterstock.com