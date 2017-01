Quartalszahlen am Mittwoch: Netflix: Ausgesprochen positive Gewinnaussichten | Nachricht | finanzen.net

Netflix-Chart: Spannend wie ein Krimi

Neben den nüchternen Umsatz- und Gewinnzahlen dürften sich Anleger vor allem für zwei andere fundamentale Kennzahlen stark interessieren, nämlich die Zahl neuer Kunden sowie der durchschnittliche Umsatz pro Kunde. Im dritten Quartal verbuchte Netflix einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,12 Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen um das Doppelte. Im vierten Quartal soll das Plus noch etwas höher ausfallen. Die von FactSet Research erfassten Analystenprognosen für das abgelaufene Quartal sind in den vergangenen drei Monaten von 0,07 auf 0,13 Dollar pro Aktie nach oben revidiert worden. Auch für das derzeit laufende Quartal (Q1) fallen die Perspektiven recht positiv aus. In diesem Zeitraum soll der Gewinn auf 0,18 Dollar ansteigen.Ausgesprochen optimistisch zeigt sich auch das Pendel der Analysten-Ratings. Unter den insgesamt 42 erfassten Analystenmeinungen dominieren derzeit eindeutig die Kauf-Empfehlungen. So stuft eine Mehrheit von 21 Analysten den Rohstofftitel als kaufenswert ("Buy") ein, während drei Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweigh") raten. Zwölf Analysten sind der Netflix-Aktie gegenüber neutral ("eingestellt"). Pessimistische Analystenstimmen sind indes eindeutig in der Unterzahl. Lediglich einer rät zum Untergewichten ("Untergewichten"), während fünf Experten den Titel zum Verkauf stellen ("Sell"). Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele ist extrem breit und reicht von 60,00 bis 165,00 Dollar, wodurch sich ein durchschnittlicher Mittelwert in Höhe von 125,97 Dollar errechnet (aktuell: 133,70 Dollar).Die Netflix-Aktie befindet sich derzeit auf Rekordniveau. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen überwand der Titel die im Bereich von 130 Dollar angesiedelte Widerstandszone. Sowohl die 100- als auch die 200-Tage zeigen derzeit nach oben, was Chartisten in der Regel als Trendbestätigung interpretieren. Zur Vorsicht mahnt allerdings der Timingindikator Relative-Stärke-Index (RSI), der sich mit aktuell 67 Prozent kurz vor dem Erreichen der überkauften Zone befindet. Werte von über 70 Prozent erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ein Verkaufssignal und bergen somit erhebliches Rückschlagpotenzial.

