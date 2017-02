Quartalszahlen am Mittwoch: Tesla: Comeback in die Verlustzone droht | Nachricht | finanzen.net

Tesla: Nach Rekordhoch abgerutscht

Mit Spannung erwarten die Börsianer nun den Mittwoch, wenn Tesla aktuelle Quartalszahlen kommunizieren wird. Gemäß den von FactSet Research erfassten Analystenprognosen wird im Konsens mit roten Zahlen gerechnet. Die für das vierte Quartal abgegebenen Prognosen zum Gewinn pro Aktie bewegen sich in einer extrem breiten Range von über 2,50 Dollar, wobei sich ein durchschnittlicher Erwartungswert von minus 0,56 Dollar pro Aktie (Q3: +0,71 Dollar) angezeigt wird. Übrigens: Drei Monate zuvor war noch ein Plus von 0,04 Dollar prognostiziert worden.Der Blick auf die Analysten-Ratings lässt sich am besten als "extrem durchwachsen" beschreiben. Unter den insgesamt 19 erfassten Analystenmeinungen hält eine Mehrheit von 9 Analysten den Titel lediglich für haltenswert ("Hold"). Außerdem empfehlen nur vier Experten den Kauf ("Buy") und einer das Übergewichten ("Overweigh") der Aktie. Unter den pessimistisch gestimmten Aktienexperten wird viermal zum Verkauf ("Sell") und einmal zum Untergewichten ("Underweigh") geraten. Die ausgesprochenen Kursziele schwanken zwischen 155,00 bis 338,00 Dollar und weisen einen Durchschnittswert von 224,56 Dollar aus (aktuell: 272,23 Dollar).Aus charttechnischer Sicht markierte die Hersteller von Elektroautos am Dienstag ein neues Rekordhoch von 281 Dollar. So beschleunigte der Tesla-Aktienkurs von 180 auf 280 Dollar in weniger als drei Monaten. Auf lange Sicht kann man dem Titel aber lediglich einen Seitwärtstrend bei heftigen Ausschlägen attestieren. Besonders interessant: Trotz der rasanten Kursrally drehte die 200-Tage-Linie bislang noch nicht nach oben, sondern tendiert seitwärts. Nun darf man gespannt sein, ob im Zuge der anstehenden Quartalszahlen ein neues Allzeithoch gelingt.

