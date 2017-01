Quartalszahlen am Montag: Alcoa: Dahinschmelzende Unternehmensgewinne | Nachricht | finanzen.net

Mine und Raffinerie werden stillgelegt

Im zweiten und dritten Quartal verdiente Alcoa pro Aktie noch 1,35 bzw. 0,96 Dollar. Doch diese Werte sind mittlerweile in weite Ferne gerückt. So sind in den vergangenen drei Monaten die von FactSet Research erfassten Analystenprognosen für das abgelaufene Quartal von 0,95 auf 0,26 Dollar pro Aktie regelrecht eingebrochen. Auch für das derzeit laufende Quartal (Q1) sind die Perspektiven alles andere als glänzend. Für diesen Zeitraum war sogar ein Rückgang von 1,18 auf 0,27 Dollar zu beobachten.Bezüglich der Analysten-Ratings fällt das Pendel tendenziell neutral aus. Unter den insgesamt 18 erfassten Analystenmeinungen überwiegen derzeit die neutralen Urteile. So stuft eine Mehrheit von acht Analysten den Rohstofftitel als haltenswert ("Hold") ein, während sechs Aktienexperten zum Kauf ("Buy") raten. Immerhin drei Analysten sind von dem Wert nicht überzeugt und stellen ihn deshalb zum Verkauf ("Sell"), einer rät zum Untergewichten ("Untergewichten"). Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele reicht von 16,00 bis 39,00 Dollar, wodurch sich ein durchschnittlicher Mittelwert in Höhe von 30,00 Dollar ergibt.Am ersten Handelstag des neuen Jahres meldete das Management die endgültige Stilllegung einer Mine und Raffinerie im südamerikanischen Surinam, deren Produktionskapazitäten bereits seit November 2015 komplett zurückgefahren wurden. Diese Restrukturierung soll das Ergebnis des vierten Quartals um 90 Millionen Dollar reduzieren. Für das Geschäftsjahr 2017 sind weitere Belastungen in Höhe von 24 Millionen Dollar angekündigt worden. Auf Sicht von fünf Jahren sollen sich die Kosten auf 151 Millionen Dollar summieren. Die Börsianer reagierten mit Käufen auf diese Meldung und ließen die Alcoa-Aktie auf Wochensicht um 9,3 Prozent auf 30,68 Dollar ansteigen.

