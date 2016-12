ROUNDUP 2: Feuer in Flugsimulator am Frankfurter Flughafen - Millionenschaden

(Aktualisierung: Die Polizei geht nun von einer einem Schaden in Millionenhöhe aus.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Brand eines Bürogebäudes der Fluggesellschaft Condor am Frankfurter Flughafen ist am Donnerstagmittag laut Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

"Vermutlich war die Ursache ein technischer Defekt an einem Trainingssimulator", sagte eine Sprecherin der Polizei. Innerhalb von 45 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei dem Simulator handelt es sich nach Auskunft der Feuerwehr um einen nachgebauten Passagierraum.

Etwa 200 Menschen hätten das Gebäude deswegen vorübergehend verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Einer von ihnen sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Auskunft der Fluggesellschaft wurden weitere Personen auf eigenen Wunsch vorsorglich im Krankenhaus untersucht.