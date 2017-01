ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - FTSE startet mit Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag an ihren positiven Jahresstart angeknüpft. In London meldete sich der FTSE-100-Index mit einem weiteren Rekordhoch aus dem verlängerten Wochenende nach dem Jahreswechsel zurück.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann letztlich 0,19 Prozent auf 3315,02 Punkte. Sein Tageshoch von 3334 Punkten, gleichzeitig der höchste Stand seit Mitte Dezember 2015, konnte er damit nicht halten. Der französische CAC-40-Index (CAC 40) rückte um 0,35 Prozent auf 4899,33 Punkte vor.

Der FTSE 100 kletterte um 0,49 Prozent auf 7177,89 Punkte. Mit 7205 Zählern schaffte es der britische Leitindex zwischenzeitlich erstmals über 7200 Punkte. Der am Vortag ebenfalls noch nicht aktive schweizerische SMI holte den starken Jahresauftakt in Europa gar mit einem Kurssprung von 1,17 Prozent nach.

Angetrieben wurde er vor allem von starken Bankenwerten, die auch europaweit von den Anlegern favorisiert wurden. Angeführt wurde der Branchenindex von den Papieren der italienischen Banco BPM (Banco BPM Az Nominativa) und einem Kurssprung von 7,20 Prozent. Bei steigenden Anleiherenditen seien im Aktienbereich vor allem Branchen mit verbesserten Wachstumsaussichten oder Erholungspotenzial gesucht, hieß es am Markt.

So folgten Finanzdienstleister, Versicherer, Rohstoff- und Autowerte. Gerade letztere profitierten auch vom schwachen Eurokurs. Die Gemeinschaftswährung fiel mit 1,0340 US-Dollar zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2003, was die Exportaussichten verbessert.

Links liegen gelassen wurden dagegen Immobilienwerte und die schuldengeplagten Versorger.