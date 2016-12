ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben vor Weihnachten gut gelaunt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am letzten Handelstag vor Weihnachten freundlich gestartet. Gute Laune herrschte vor allem bei den Aktionären der Deutschen Bank, die im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte in den USA mit einem blauen Auge davongekommen ist.

Der Dax (DAX 30) stieg am Freitagvormittag um 0,13 Prozent auf 11 471,13 Punkte. Er bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015. Seit dem Zwischentief Anfang Dezember ging es um rund 10 Prozent nach oben.

VERBRAUCHERSTIMMUNG BLEIBT GUT

Der MDAX erklomm abermals eine Bestmarke und notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 22 094,36 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDAX gewann 0,17 Prozent auf 1781,66 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es ebenfalls moderat nach oben.

Gute Nachrichten kamen von der Konjunkturseite: Die deutschen Verbraucher bleiben trotz zahlreicher Risiken und überraschender Ereignisse zuversichtlich, wie das GfK-Konsumklima zeigte.

ANLEGER ERLEICHTERT ÜBER EINIGUNG DER DEUTSCHEN BANK IN USA

Thema des Tages ist am Aktienmarkt die Deutsche Bank. Der Finanzkonzern zahlt in den USA 3,1 Milliarden Dollar (2,96 Mrd Euro) an Zivilbuße; hinzukommen über mehrere Jahre gestreckt 4,1 Milliarden Dollar an finanziellen Erleichterungen für Kreditnehmer in den USA.

Die Anteilsscheine von Deutschlands größtem Geldhaus kletterten um 4,39 Prozent auf 18,53 Euro nach oben. Seit dem Tief unter 10 Euro Ende September haben die Papiere mehr als 80 Prozent zugelegt. Damals hatte die ursprünglich im Raum stehende Forderung der USA in Höhe von 14 Milliarden Dollar Ängste hinsichtlich der Fähigkeit der Bank geschürt, die finanziellen Folgen des Streits um dubiose Hypothekengeschäfte stemmen zu können.

Zu den Verlierern im Dax zählten am Freitag etwa die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer mit einem Minus von 0,34 Prozent./mis/das