ROUNDUP/Aktien New York: Gute Verbraucherstimmung stützt den Dow

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat sich nach seinen jüngsten Verlusten am Dienstag etwas stabilisiert. Dank erfreulicher Konjunkturdaten legte der US-Leitindex moderat zu. Die Verbraucherstimmung in den USA machte im März einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren. Die Nachricht sei in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Heleba.

Der Dow stieg um 0,13 Prozent auf 20 577,28 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte er noch zum achten Mal in Folge im Minus geschlossen, allerdings seine Verluste im Handelsverlauf bereits deutlich reduziert.

Der breiter gefasste S&P 500 bewegte sich am Dienstag zuletzt mit plus 0,07 Prozent auf 2343,13 Punkte kaum vom Fleck. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,05 Prozent auf 5371,4 Punkte nach, hatte am Montag aber bereits moderat im Plus geschlossen.

Stratege Dean Popplewell vom Handelshaus Oanda bleibt derweil skeptisch. Um die Aufwärtsdynamik an den Kapitalmärkten schwungvoll wiederzubeleben, dürften die Anleger konkrete Details über die geplante Steuerreform, die Infrastrukturausgaben und Deregulierungsvorhaben in den USA sehen wollen.

An der Nasdaq-100-Spitze stiegen die Aktien von Tesla um 2,44 Prozent. Wie bekannt wurde, hatte der chinesische Technologiekonzern Tencent 5 Prozent an dem Elektroautohersteller erworben.

Die Papiere von Ford (Ford Motor) legten um mehr als 1 Prozent zu. Der Autobauer kündigte Investitionen in drei Werke in Michigan an. Diesen Schritt wiederum hatte der neue US-Präsident Donald Trump zuvor per Twitter in Aussicht gestellt.

Die wieder steigenden Ölpreise sorgten zudem für moderate Gewinne bei ExxonMobil (Exxon Mobil) und Chevron. An der Dow-Spitze profitierten die Aktien von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs mit Gewinnen von jeweils rund 1 Prozent von dem insgesamt wieder etwas freundlicherem Umfeld./la/stb