ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Träger Wall Street fehlen die Impulse

DAX schließt deutlich im Minus -- Dow Jones schließt etwas leichter -- 97 US-Unternehmensriesen ziehen gegen Trump vor Gericht -- Toyota, Apple, Deutsche Börse im Fokus

Volkswagen lehnt Entschädigung von Autokäufern in Europa weiter ab. Deutsche Bank entschuldigt sich für Fehler. Draghi: EZB nur an mittelfristiger Inflation interessiert. adidas-Konkurrent Under Armour bekommt neue Probleme. Vor diesen Konkurrenten hat die Google-Mutter Alphabet Angst. Muss Ferdinand Piech Schadensersatz an Volkswagen zahlen?