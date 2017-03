ROUNDUP: Berlins neuer Flughafenchef stellt sich dem Aufsichtsrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup stellt sich am Freitag erstmals den Fragen des Aufsichtsrats. Dabei dürfte ein Thema die unklare Terminlage am neuen Hauptstadtflughafen sein. Angesichts neuer Probleme auf der Baustelle ist weder klar, wann der Bau fertig wird, noch wann er in Betrieb gehen kann. Der bisherige Staatssekretär Lütke Daldrup war zuletzt selbst Mitglied des Aufsichtsrats.

Nach dem Rückzug von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Aufsichtsratschef und weiterer Mitglieder konstituiert sich das Kontrollgremium neu. Der neue Vorsitzende soll am Freitag gewählt werden. Kandidat für den Vorsitz ist der Brandenburger Staatssekretär Rainer Bretschneider (SPD). Zudem soll es in der Geschäftsführung künftig einen Arbeitsdirektor geben. Die Arbeitnehmer haben den Düsseldorfer Rechtsanwalt Manfred Bobke-von Camen vorgeschlagen. Die Grünen wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur das ihnen zustehende Mandat in dem Kontrollgremium mit dem 61 Jahre alten Projektmanager Norbert Preuß besetzen.

Der Umbau des Aufsichtsrats war durch den Chefwechsel nötig geworden. Der bisherige Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld musste nach einem Führungsstreit mit dem Aufsichtsrat gehen, sein Nachfolger Lütke Daldrup ist der Staatssekretär des Berliner Regierenden Bürgermeisters Müller, dem bisherigen Aufsichtsratschef. Da Müller die Kontrollfunktion nun nicht mehr wahrnehmen kann, zog er sich aus dem Gremium zurück./iy/bf/DP/zb