ROUNDUP: Bremer Landesarbeitsgericht weist Streikrecht-Klage zurück

BREMEN (dpa-AFX) - Das Landesarbeitsgericht Bremen hat am Donnerstag eine Berufungsklage von Mercedes-Mitarbeitern abgewiesen. Im Kern ging es um die Frage, ob Beschäftigte ohne Gewerkschaftsaufruf zu Kundgebungen, Arbeitsniederlegungen und Warnstreiks berechtigt sind. Geklagt hatten 16 Beschäftigte des Mercedes-Werkes in Bremen. Das Gericht sei aus prozessualen Gründen nicht in der Lage, über diese sicherlich hoch spannende Frage zu entscheiden, sagte der Vorsitzende Richter. Eine Revision ließ er nicht zu.

Hintergrund der Klage ist eine spontane Arbeitsniederlegung von Mercedes-Beschäftigten im Dezember 2014. Mit der Aktion während der Nachtschicht wollten die Mitarbeiter gegen die geplante Auslagerung von Arbeitsplätzen in der Logistiksparte protestieren. Zuvor war es deswegen bereits zu anderen Arbeitsniederlegungen gekommen. Die IG Metall hatte die Aktionen nicht unterstützt.

Nach dem Streik Ende 2014 erteilte das Unternehmen 761 Abmahnungen. Diese wurden im Februar 2016 in erster Instanz als rechtens bestätigt. Zur grundsätzlichen Frage, ob ein Streikrecht auch außerhalb von tariflichen Auseinandersetzungen besteht, äußerte sich das Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven damals nicht. Das Unternehmen entfernte die Abmahnungen dennoch aus den Personalakten.

Diese Entfernung war nun ein Grund, weshalb das Landesarbeitsgericht die von den Klägern gestellte Anträge am Donnerstag als unzulässig wertete. Der ursprüngliche Klagegrund habe sich erledigt, führte der Richter aus. Aufgabe des Zivilprozessrechtes sei die Klärung konkreter subjektiver Rechte und Pflichten.

Mehrfach fragte der Richter die Anwälte der Kläger nach ihren Zielen. Ein Anwalt sagte, es gehe darum zu klären, wie sich die Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation verhalten können. Die Grundfrage sei, ob ein verbandsfreier Streik zulässig sei. Nach Auffassung der Kläger muss ein Arbeitskampf auch ohne gewerkschaftliche Organisation möglich sein.

Der Richter erläuterte in seiner Urteilsbegründung, dass eine solche Entscheidung für ihn nicht möglich sei. Es gebe keinen "hinreichenden prozessualen Anknüpfungspunkt", sagte er. Es sei nicht die Aufgabe des Gerichts eine Art Leitfaden für die Mitarbeiter zu erstellen.

Das Unternehmen Daimler war zufrieden mit der Entscheidung. "Wir freuen uns, dass auch das Landesarbeitsgericht Bremen unsere Rechtsauffassung bestätigt hat", teilte Sprecher Oliver Wihofszki mit. "Es handelte sich um illegale Streiks, die der Daimler AG materiellen Schaden zufügten."

Die Anwälte der Kläger äußerten ihre Enttäuschung über die Niederlage. "Es war eine politische Entscheidung des Gerichts", sagte Anwalt Reinhold Niemerg. "Bislang haben sich die Gerichte zum Komplizen der Strategie von Daimler gemacht", sagte Kläger-Anwalt Benedikt Hopmann.

Ob die Kläger das Urteil anfechten werden, ist noch unklar. Dies würde geprüft, sobald die Urteilsbegründung vorliegt, sagten die Anwälte der Mercedes-Beschäftigten. Sie können eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesarbeitsgericht einreichen./hho/DP/tos