ROUNDUP: Bund will Steuertricks einschränken - Heinold fordert mehr Maßnahmen

BERLIN/KIEL (dpa-AFX) - International agierende Unternehmen in Deutschland sollen ihre Steuerlast nicht mehr durch Tricks mit Lizenzen senken können. Künftig soll verhindert werden, dass große Konzerne mit Lizenzen erwirtschaftete Erträge in Niedrigsteuerländer verlagern. Eine am Mittwoch im Kabinett beschlossene "Lizenzschranke" soll die Abzugsmöglichkeit für Patente, Lizenzen, Konzessionen oder Markenrechte einschränken, wenn die Einnahmen ins Ausland fließen und dort nicht oder nur wenig besteuert werden. Die Kieler Finanzministerin Monika Heinold begrüßte das Vorhaben, sieht aber weiteren Handlungsbedarf.

"Das Schließen von Steuerschlupflöchern ist die einfachste und gerechteste Art, die Einnahmesituation des Staates zu verbessern", sagte die Grünen-Politikerin. Sie forderte, weitere Schlupflöcher zu schließen. Heinold verwies auf ihre Vorlage für einen Gesetzentwurf zur Anzeigepflicht von Steuergestaltungen. Maximale Transparenz könne den Gesetzgeber in die Lage versetzen, weitere Steuerschlupflöcher zu identifizieren. Heinold will im Einkommensteuergesetz eine Regelung verankern, nach der konzerninterne Aufwendungen für Rechteüberlassungen nicht oder nur teilweise abziehbar sind, wenn die Zahlung beim Empfänger im Ausland nicht oder nur niedrig besteuert wird. Dies könnte nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums zu Steuermehreinnahmen von 30 Millionen Euro im Jahr führen. Ob der Bund diesen Weg mitgeht, ist offen./sl/wsz/DP/tos