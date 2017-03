ROUNDUP: Deutsche Erdgasbranche will wieder mehr Förderprojekte anpacken

HANNOVER (dpa-AFX) - Angesichts spürbar nachlassender deutscher Erdgas-Produktion will die Branche bislang zurückgestellte Förderprojekte angehen. "Wir sind bereit, der heimischen Förderung eine neue Perspektive zu geben", sagte Martin Bachmann, Vorstandschef des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), am Donnerstag in Hannover. Die hiesigen Reserven reichten aus: "Es gibt noch Potenzial für über 20 Jahre."

Nach "Jahren in der Warteschleife" lägen allerdings Milliarden-Investitionen für sogenannte konventionelle Förderprojekte auf Eis. Grund seien Diskussionen über das umstrittene Fracking sowie niedrige Gas- und Ölpreise. 2016 sei die deutsche Erdgas-Produktion auf 7,9 (2015: 8,6) Milliarden Kubikmeter deutlich gesunken. Im laufenden Jahr werde die Produktion weiter sinken.

Seit Mitte Februar 2017 sind neue gesetzliche Regelungen in Kraft. Dabei geht es auch um sogenanntes Fracking in bisher in Deutschland nicht erforschten unkonventionellen Lagerstätten. Fracking ist ein Verfahren, bei dem mittels hohen Flüssigkeitsdrucks Fließwege in dichten Gesteinsschichten aufgebrochen werden, um darin enthaltenes Erdgas oder Erdöl zu fördern. Kritiker sehen darin Gefahren für das Grundwasser wegen der eingesetzten Chemikalien. Die neuen Regeln verbieten die entsprechende kommerzielle Förderung - zumindest bis 2021. Forschungsprojekten muss das jeweilige Bundesland zustimmen.

Bei unkonventionellen Lagerstätten gebe es Forschungsbedarf, der Prozess sei aber erst ganz am Anfang, erklärte Bachmann. Der Verband wolle sich "sehr aktiv beteiligen". Mit der konventionellen Förderung sei es möglich, langfristig wieder 10 bis 20 Prozent des Erdgasbedarfs in Deutschland zu decken. Nach einer mehrjährigen Anlaufzeit seien drei bis vier neue Förderprojekte pro Jahr denkbar.

Allein im vergangenen Jahr verloren den Angaben zufolge mehr als 1000 Spezialisten in der Branche ihren Arbeitsplatz. Insgesamt beschäftigten die BVEG-Mitgliedsunternehmen 2016 knapp 8700 Menschen

- nach rund 9800 ein Jahr zuvor. Immer noch deckten Erdgas und Erdöl

mehr als die Hälfte des deutschen Primärenergie-Verbrauchs, betonte Bachmann./tst/DP/mis