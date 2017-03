ROUNDUP: Ex-Bundespräsident Köhler bekommt Kieler Weltwirtschaftlichen Preis

KIEL (dpa-AFX) - Der Mensch und sein Wohlergehen im Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns - das ist der Kerngedanke des Kieler Weltwirtschaftlichen Preises, der zum 13. Mal vergeben wird. In diesem Jahr bekommen Ex-Bundespräsident Horst Köhler, der italienische Modemacher Brunello Cucinelli, die indische Bankerin Arundhati Bhattacharya und der schwedische Ökonom Assar Lindbeck die Ehrung, wie der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, am Freitag bekanntgab.

"Unsere diesjährigen Preisträger haben die sozial Schwachen und Benachteiligten in den Fokus ihres Wirkens genommen", sagte Snower. Das Institut, die Stadt Kiel und die IHK Schleswig-Holstein würdigen mit dem Preis Persönlichkeiten, die als Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft Herausragendes geleistet haben. Verliehen wird der Preis in den Kategorien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft am 18. Juni während der Kieler Woche. Wie Snower sagte, bringen alle Preisträger das Menschliche mit dem Wirtschaftlichen in eine interessante Balance.

KÖHLER (74): Der ehemalige Bundespräsident war in Kiel Referent des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg (CDU), später Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie Direktor des Internationalen Währungsfonds. Heute engagiert er sich für Chancengleichheit, Verteilungsgerechtigkeit und Armutsbekämpfung in Afrika. "Er legt immer den Finger in die Wunde", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

CUCINELLI (63): Er gründete 1978 aus dem Nichts eine Modefirma mit der Idee, knallbunte Kaschmirpullover zu verkaufen - im ersten Jahr waren es 50. Heute hat das Unternehmen mit einem Börsenwert von einer Milliarde Euro einen Jahresumsatz von 400 Millionen Euro. Es beschäftigt in Umbrien 1000 Familienbetriebe; die Beschäftigten arbeiten maximal acht Stunden am Tag für einen Lohn 20 Prozent über dem Durchschnitt. Cucinelli hat den verfallenden Ort Solomeo neu aufgebaut, samt Bibliothek, Gymnasium und Theater. Er gründete eine Kunsthandwerksschule, um alte Fertigkeiten zu bewahren.

BHATTACHARYA (60): Als sie 2013 die Führung der State Bank of India übernahm, galt das Institut mit damals 220 000 Beschäftigten als verschlafen, mit überbordender Bürokratie. In der 209-jährigen Geschichte der Bank ist sie in dem männerdominierten Land die erste Frau an der Spitze. Bhattacharya krempelte in kurzer Zeit die Bank mit moderner Technik um, machte sie zu einem kundenorientierten Dienstleister. Und die Ehefrau und Mutter führte für Frauen ein zweijähriges Sabbatical zur Pflege von Kindern und Angehörigen ein.

LINDBECK (87): Der Schwede leitete lange das Entscheidungskomitee zur Vergabe des Nobelpreises. Der Ökonom will mit seinen Arbeiten den Verlierern von Strukturwandel und Globalisierung den Weg zurück zur Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand ebnen. "Freier Wettbewerb war für ihn stets die Möglichkeit, verkrustete Strukturen zu durchbrechen und Chancengleichheit für alle herzustellen", sagte Snower. Die Insider-Outsider-Theorie entwickelte Lindbeck gemeinsam mit Snower. Sie erklärt, wie zu wenig Wettbewerb am Arbeitsmarkt die Rückkehr von Arbeitslosen in das Berufsleben verhindert.

"Man muss gesellschaftliche Verantwortung zeigen, und zwar von allen Seiten", sagte Snower mit Blick auf das Wirken aller Preisträger. "Es kann keine gesunde Wirtschaft geben ohne eine gesunde Gesellschaft." Dass Werte das gesellschaftliche Wohlergehen bestimmten, hätten Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaft lange ignoriert./wsz/DP/she