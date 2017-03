ROUNDUP: Handwerk nach Superjahr weiter sehr zuversichtlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Handwerk ist derzeit sehr zufrieden: Nach einem außerordentlich erfolgreichen Jahr sieht sich die Branche auch für 2017 auf einem guten Weg. Erwartet wird ein Umsatzplus von circa 2,5 Prozent, wie der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, am Donnerstag in München sagte. Im Vorjahr wurde gar ein Zuwachs von rund 3,5 Prozent erzielt. "Es hätte sogar noch besser werden können, wenn die Betriebe die Fachkräfte bekommen hätten, die sie hätten brauchen können", betonte Schwannecke anlässlich der nächste Woche beginnenden Internationalen Handwerksmesse in München.

Neben der schwierigen Mitarbeitersuche treiben auch politische Themen die Branche um. So klagte der Präsident des Bayerischen Handwerkskammertages, Franz Xaver Peteranderl, mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt über die höchst unterschiedliche Auslegung der Gesetze und Regeln durch die Behörden.

Arbeitgeber müssten die Gewissheit haben, dass sie Flüchtlinge drei Jahre ausbilden und danach auch weitere zwei Jahre beschäftigen könnten, ohne dass der Betroffene zwischendrin abgeschoben werde, forderte Peteranderl. "Denn Ausbildung kostet." Schwannecke betonte ebenfalls, explizit auch mit Blick auf die umstrittene Praxis in Bayern: "Für die Betriebe sind Rechtssicherheit und Klarheit ganz entscheidend."

Auch das Vorhaben der EU, das deutsche Handwerk mit seinen Eigenheiten wie duale Ausbildung, Meisterbrief und Selbstverwaltung zu deregulieren, stößt bei den Branchenvertretern auf heftige Kritik. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauche das Handwerk zudem nicht nur mehr Digitalisierung , wofür eine umfassende Versorgung mit schnellem Internet nötig sei. "Auch die Patentanmeldung muss leichter werden", forderte Peteranderl. Der Grund: "Es werden immens tolle Innovationen im Handwerk geleistet, die aber von anderen als Patent angemeldet werden, weil der Handwerker das nicht leisten kann und auch die finanziellen Möglichkeiten dazu nicht hat."/eri/DP/mis