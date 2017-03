ROUNDUP/Jahrelanger Höhenflug gebremst: Lego wächst nicht mehr so stark

BILLUND (dpa-AFX) - Der Höhenflug des dänischen Spielzeugriesen Lego ist im vergangenen Jahr trotz Rekorden gebremst worden. Beim Umsatz legte das Unternehmen von 35,8 auf 37,9 Milliarden Kronen (knapp 5,1 Mrd Euro) zu, wie Finanzchef John Goodwin am Donnerstag in Billund sagte. Der Gewinn des Bauklötzchenbauers kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr nur leicht von 9,2 auf 9,4 Milliarden Kronen (knapp 1,27 Mrd Euro). Das ist das geringste Wachstum seit 2007.

"Das Wachstum, das wir in den letzten zehn Jahren hatten, war übernatürlich", sagte Lego-Chef Bali Padda der Deutschen Presse-Agentur und sprach von einem "fantastischen Resultat" für 2016. Padda hatte im Dezember die Nachfolge von Jørgen Vig Knudstorp angetreten, der seit 2004 Lego-Chef gewesen war. Vig Knudstorp leitet seitdem die neue Unternehmenseinheit Lego Brand Group und soll von Mai an dem Aufsichtsrat vorstehen.

Padda will künftig auf "nachhaltiges Wachstum setzen" - erwartet für 2017 aber auch wieder mehr Auftrieb. "Unser Plan ist, die kommerzielle Dynamik am Laufen zu halten", sagte Padda. Großes Wachstumspotenzial sieht Lego in China. Der im Februar in deutschen Kinos gestartete Animationsfilm "The LEGO Batman Movie" dürfte die Verkäufe genauso in die Höhe schrauben wie der für September geplante Film zur Lego-Serie "Ninjago" und der Start des Star-Wars-Films, zu dem der Bauklötzchenbauer passende Sets auf den Markt bringt.

Die Star-Wars-Steinchen gehörten im vergangenen Jahr zu den beliebtesten Produkten des Spielzeugbauers. Besonders beliebt waren nach Lego-Angaben außerdem die klassischen Sets Ninjago, Lego City, Duplo und Lego Friends. Zudem brachten die Dänen mehr als 335 neue Produkte auf den Markt, darunter Lego Nexo Knights, eine Plattform, die das Spiel mit Bauklötzen mit dem digitalen Spielen verbindet.

"Es ist eine Anerkennung der Tatsache, dass Kinder heute in einer anderen Welt leben", sagte Marketing-Chefin Julia Goldin der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen mit ihnen in einer Weise begegnen, die für sie Sinn macht." Dabei sollen unter anderem eine neue App, mit der sich Kinder wie in einem sozialen Medium austauschen können, und der Roboter-Bausatz Lego Boost, mit dem sie selbst programmieren können, helfen.

Trotzdem dürfe die Konzentration auf den Bauklotz, die Lego nach eigenen Angaben um 2004 aus der Krise geholfen hatte, nicht verloren gehen, mahnte Padda. "Wir glauben, dass das physische Spiel sehr wichtig für ein Kind ist." Der Spielzeughersteller, der in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen feiert, hat 19 000 Mitarbeiter./wbj/DP/jha