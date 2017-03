ROUNDUP: PNE Wind erzielt durch Windparkverkäufe 2016 Rekordergebnis

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE WIND rechnet trotz des international wachsenden Ausbaus der erneuerbaren Energien mit sinkenden Preisen. Der Markt werde aufgrund der regulatorischen Änderungen schwieriger, sagte der Vorstandsvorsitzende der PNE Wind-Gruppe, Markus Lesser, am Donnerstag bei Vorlage des Geschäftsberichts 2016. "Immer häufiger müssen sich unsere Windparks in Ausschreibungen gegen Mitbewerber behaupten." Das Unternehmen sieht sich dafür gut gerüstet.

Mit dem Verkauf von 80 Prozent des Windpark-Portfolios bis Ende 2016 hat sich nach Angaben des Vorstands die finanzielle Lage sowie die Bilanzstruktur verbessert. So stieg der Jahresüberschuss des Konzerns 2016 auf 69 Millionen Euro (2015: 3,5 Millionen). Das sei das beste operative Ergebnis in der Firmengeschichte, sagte Lesser. "Wir haben jetzt die nötigen Reserven, um erneut in ein Projektportfolio längerfristig zu investieren." Der Konzernumsatz betrug 259,2 Millionen Euro (2015: 233,3 Millionen).

Der Hauptversammlung am 31. Mai soll vorgeschlagen werden, eine Dividende pro Aktie von 4 Cent sowie eine Sonderdividende von 8 Cent zu zahlen. In den beiden Vorjahren gab es jeweils 4 Cent Dividende. 84 Prozent der Aktien sind im freien Handel.

Vor zwei Jahren hatte bei PNE ein interner Machtkampf getobt, nun scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Bei der Hauptversammlung im Mai 2015 war es zu tumultartigen Szenen gekommen, nachdem dem Aufsichtsrat Volker Friedrichsen bereits 2014 eine Mandatsniederlegung nahegelegt worden war. Friedrichsen war PNE-Großaktionär, erst im Februar dieses Jahres trennte er sich von seinen Anteilen.

Die PNE-Wind-Gruppe ist auf drei Kontinenten aktiv, dazu zählen Nordamerika und Südafrika. Kerngeschäft sind die Entwicklung und Projektierung sowie der Bau und Betrieb von Windparks an Land (Onshore) und auf See (Offshore). Seit 1990 wurden international mehr als 200 Onshore-Windparks mit einer Gesamtnennleistung von über 2400 Megawatt realisiert. Drei entwickelte und verkaufte Offshore-Windparks mit einer Leistung von 894 Megawatt sind in Betrieb. Daneben bietet das Unternehmen das kaufmännische und technische Betriebsmanagement von Onshore-Windparks./ja/DP/tos