ROUNDUP/Theresa May: Keine Gespräche über schottisches Referendum

LONDON/EDINBURGH (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will kein schottisches Unabhängigkeitsreferendum vor dem EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) zulassen. "Jetzt ist nicht die Zeit dafür", sagte sie am Donnerstag dem Fernsehsender ITV.

Wenige Stunden davor hatte Queen Elizabeth II. ihre Zustimmung zum Brexit-Gesetz gegeben. Damit ist der Weg für May frei, den Startschuss für die zweijährigen Austrittsverhandlungen mit Brüssel zu geben.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte am Montag ein erneutes Referendum angekündigt, ist aber auf die Zustimmung aus London angewiesen. Sie will das Referendum im Zeitraum zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abhalten. Dann wären die Brexit-Verhandlungen Londons mit Brüssel weitgehend abgeschlossen, aber der Austritt noch nicht vollzogen.

May erteilte dem am Donnerstag eine Absage. Sie werde keine Diskussionen mit der schottischen Regierung darüber anfangen. Die Antwort aus Edinburgh ließ nicht lange auf sich warten. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon twitterte, ein solches Vorgehen sei "undemokratisch" und beweise, dass die konservative Regierung "die Entscheidung des schottischen Volks fürchtet".

Bereits am kommenden Mittwoch will das Parlament in Edinburgh über das zweite Referendum abstimmen. Bei diesem Plan bleibe es, sagte ein Sprecher der Schottischen Nationalpartei SNP auf Anfrage.

Hintergrund ist der Wunsch Schottlands, im EU-Binnenmarkt zu bleiben. Eine Mehrheit der Schotten hatte sich beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr gegen einen Austritt aus der EU entschieden. Sie wurde aber von den Wählern in England und Wales überstimmt.

Bereits im Jahr 2014 hatten die Schotten eine Volksabstimmung über eine Unabhängigkeit abgehalten. Damals entschied sich eine Mehrheit von 55 Prozent der Wähler für einen Verbleib in Großbritannien. Der damalige schottische Regierungschef Alex Salmond musste zurücktreten, mischt sich als SNP-Abgeordneter in London aber wieder heftig in die Debatte ein. Am Donnerstag warnte er die britische Regierung vor "ernsten politischen Konsequenzen", sollte sie ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum vor dem Brexit verhindern./si/DP/edh