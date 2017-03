Regierung: Gute Stimmung in der Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft ist nach Einschätzung der Bundesregierung gut in das Jahr 2017 gestartet. Dafür sprächen die einschlägigen wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren, die sich spürbar aufgehellt zeigten, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Laut Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland nahm unter anderem das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2016 um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu.

Nach der "nahezu Stagnation der deutschen Wirtschaft im Sommer 2016" und der BIP-Wachstumsrate von 0,4 Prozent sei "eine weitere Beschleunigung der Expansion im ersten Quartal 2017 wahrscheinlich", erklärten die Experten aus dem Haus von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries weiter.

Im Jahresschlussquartal 2016 kamen die maßgeblichen Nachfrageimpulse demnach erneut von der Binnenwirtschaft. Positiven Wachstumsbeiträgen durch die privaten und staatlichen Konsumausgaben, die Bauinvestitionen und durch Vorratsaufbau habe ein negativer Impuls des Außenbeitrags gegenübergestanden.

