Reis gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Datenanbieter Reis Inc. (ISIN: US75936P1057, NASDAQ: REIS) schüttet eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,68 US-Dollar an die Aktionäre. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 20,00 US-Dollar (Stand: 13. Februar 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,40 Prozent.Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. März 2017 (Record date: 8. März 2017). Im Februar 2016 kündigte das Unternehmen eine Erhöhung um 21,4 Prozent oder 3 US-Cents im Vergleich zum Vorquartal (0,14 US-Dollar) auf den aktuellen Betrag an.Reis ist ein Anbieter von Informationen und Daten sowie Analysetools für den Gewerbeimmobiliensektor. Das Unternehmen wurde 1980 in New York gegründet. Im Jahr 2015 wurde ein Nettoertrag in Höhe von 10,3 Mio. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4 Mio. US-Dollar). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 lag der Konzernumsatz bei 11,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 12,14 Mio. US-Dollar).Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der Technologiebörse NASDAQ gelistet ist, mit 10,11 Prozent im Minus (Stand: 13. Februar 2017). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 226,60 Mio. US-Dollar.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de