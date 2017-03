Rekordanstieg bei Kreditkosten der Unternehmen auf 5-Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kreditkosten deutscher Unternehmen sind mit einem Rekordanstieg auf ein neues 5-Jahreshoch gesprungen. Allein gegenüber der Vorwoche stiegen die Kosten für Unternehmenskredite um 0,13 Prozent an und erreichten im Schnitt 1,88 Prozent. Das geht aus dem wöchentlich erhobenen BC Credit Index hervor, der von der Barkow Consulting GmbH ermittelt wird.

Der Index berechnet die Kreditkosten für Unternehmen als Zinssatz in Prozent. Er bildet einen Neukredit mit 5-jähriger Laufzeit und fester Zinsbindung ab. Dabei umfasst er nur die laufende Zinsbelastung. Zusätzliche Gebühren oder Einmalzahlungen werden nicht erfasst und erhöhen die Kreditkosten der Unternehmen zusätzlich. Die Indexdaten werden seit September 1972 erfasst. Damit sollen nach Angaben des Indexbetreibers valide Aussagen zu Volumen-, Zins- und Margentrends für Kredite und Einlagen im deutschen Bankensystem getroffen werden.

March 12, 2017 11:00 ET (15:00 GMT)

