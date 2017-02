Relx steigert den Umsatz und erhöht die Dividende

Der Medienkonzern Relx Group (ISIN: NL0006144495) wird die Schlussdividende um fünf Prozent auf 0,301 Euro anheben. Zusammen mit der Zwischendividende, die bereits bezahlt wurde, beträgt die Dividende für 2016 somit 0,423 Euro, eine Erhöhung um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (0,403 Euro). Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 16,62 Euro bei 2,55 Prozent.

Zahltag für die Schlussdividende ist der 22. Mai 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 27. April 2017. Relx kündigt für 2017 auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 700 Mio. britischen Pfund an, wovon 100 Mio. Pfund bereits abgeschlossen wurden. Der Umsatz kletterte im letzten Jahr um zwei Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis war dies ein Zuwachs um vier Prozent. Der Ertrag kletterte im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,42 Milliarden Euro, wie Relx am Donnerstag in London mitteilte.

Der Medienkonzern Relx änderte im Sommer 2015 eine Umbenennung von Reed Elsevier in Relx. Reed Elsevier selbst entstand im Jahr 1993 aus dem Zusammenschluss der britischen Firma Reed mit dem niederländischen Verlag Elsevier. Der Konzern verlegt Fachzeitschriften und Fachbücher sowie wissenschaftliche Magazine. Firmensitz ist in London und in Amsterdam. Die Aktien sind in London und in Amsterdam gelistet.

Redaktion MyDividends.de

