Rentenversicherung: Rund 2 Prozent Rentenplus wahrscheinlich

SCHWERIN (AFP)--Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können in diesem Jahr mit einem Plus ihrer Bezüge von rund 2 Prozent rechnen. Diese Erwartung aus dem Rentenversicherungsbericht vom November sei "auch weiterhin wahrscheinlich", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund, Alexander Gunkel, der Schweriner Volkszeitung vom Donnerstag. Die genauen Zahlen würden im Laufe des März feststehen.

Die Höhe der Renten wird jeweils zum 1. Juli neu festgelegt. Gunkel, der auch Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Arbeitgeberverbands BDA ist, kritisierte zugleich die Rentenpläne von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. "Angesichts des demografischen Wandels wird es nicht möglich sein, das heutige Rentenniveau dauerhaft zu halten. Denn das würde die Beitragszahler deutlich überfordern", sagte er. Er warnte vor deutlich höheren Rentenbeiträgen und Mehrkosten in Milliardenhöhe.

Schulz wirbt dafür, das Rentenniveau auf dem Stand von heute zu stabilisieren. Das Rentenniveau beschreibt, wie hoch eine Standardrente im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen im selben Jahr ist.

