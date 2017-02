Röttgen für mehr deutsche Kompromissbereitschaft in Europa

WASHINGTON (AFP)--Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat von der Bundesregierung eine größere Kompromissbereitschaft in den europäischen Streitfragen gefordert. Angesichts der Krise Europas und der kritischen Haltung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu den transatlantischen Beziehungen müsse es für Deutschland das vorrangige Ziel sein, "dass Europa wieder funktioniert", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Mittwoch bei einem Besuch in Washington.

Als Felder, bei denen sich die Bundesregierung auf Kompromisse einlassen müsse, nannte Röttgen im Gespräch mit Journalisten die Sparauflagen für die Euro-Krisenländer, die Flüchtlingspolitik und den Streit um die Gaspipeline Nordstream 2 von Russland nach Europa.

Die EU müsse Leistungsfähigkeit demonstrieren, um an Akzeptanz unter den Bürgern zu gewinnen: "Wir müssen wieder zu Ergebnissen kommen."

Der CDU-Politiker plädiert bereits seit längerem für einen europäischen "Gesamtkompromiss". Er fordert beispielsweise, dass Ländern wie Frankreich und Italien, die unter geringem Wachstum und hoher Jugendarbeitslosigkeit leiden, höhere Haushaltsdefizite zugestanden werden, wenn sie sich im Gegenzug zu Reformen zugunsten eines flexiblen Arbeitsmarkts verpflichten. Auch plädiert er dafür, sich stärker mit der Kritik Polens und der baltischen Staaten an Nordstream 2 auseinanderzusetzen.

Nach Abschluss seiner Gespräche in Washington warnte Röttgen, dass die Fundamente der transatlantischen Beziehungen durch Trump ausgerechnet in einer Zeit in Frage gestellt würden, in dem sich Europa in dem schlechtesten Zustand seit Jahrzehnten befinde.

Damit Europa wieder leistungsfähig werde, müssten sich auch einzelne Länder zusammenschließen, um bei bestimmten Problemen voranzuschreiten. Der CDU-Politiker plädierte etwa für einen deutsch-französischen Pakt für Reformen und Innovationen.

Bei seinen Gesprächen in Washington warb Röttgen nach eigenen Angaben dafür, dass die USA an der transatlantischen Allianz mit Europa festhalten. Dieses Zusammenwirken sei zur Lösung der globalen Probleme "unverzichtbar". Bei seinen Gesprächspartnern habe er für dieses Plädoyer Zustimmung gefunden, berichtete der CDU-Politiker. Er sprach unter anderen mit Trumps Heimatschutzberater Tom Bossert und Vertretern des Außenministeriums.

Bei den europäischen Partnern herrscht angesichts der harschen Aussagen des neuen US-Präsidenten über die EU und Nato große Sorge. Trump hat die britische Entscheidung für den EU-Austritt begrüßt und die EU als Vehikel für deutsche Interessen angeprangert. Die Nato bezeichnete er wiederholt als "obsolet". Allerdings hat sich zuletzt auch mehrfach ausdrücklich zur Nato bekannt. Ein vergleichbares Bekenntnis zur EU legte er nicht ab.

