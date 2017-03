Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen streitet über Sondergutacher zum Fall Amri

DÜSSELDORF (AFP)--Rot-grüner Zwist in Nordrhein-Wesfalen: Gut eineinhalb Monate vor der Landtagswahl am 14. Mai streiten die Regierungsfraktionen über den von der SPD-geführten Landesregierung bestellten Sondergutachter zum Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri, den Gießener Strafrechtsexperten Bernhard Kretschmer. Der SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Römer wies am Dienstag die zuvor von den Grünen erhobene Forderung nach einer neuen Expertise mit Nachdruck zurück.

Zugleich zeigte sich Römer "überrascht" vom Vorgehen des Koalitionspartners. Der SPD-Politiker reagierte auf Äußerungen von Grünen-Landtagsfraktionschef Mehrdad Mostofizadeh in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mostofizadeh hatte sich in dem Blatt wegen Befangenheitsvorwürfen gegen den Gutachter für eine neue Expertise ausgesprochen.

"Wir wollen keine Debatte über den Gutachter führen, sondern Aufklärung in der Sache", zitierte die Zeitung den Grünen-Landtagsfraktionschef. Laut WAZ hatte der Gießener Juraprofessor Kretschmer im Dezember 2016 einen Ruf an die Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Bielefeld erhalten. Die Düsseldorfer Staatskanzlei habe diesen Ruf an eine NRW-Hochschule bei der Auftragsvergabe an Kretschmer nicht öffentlich gemacht, berichtete das Blatt.

Römer sagte vor Journalisten, er habe die Einlassung von Mostofizadeh "mit Bedauern zur Kenntnis genommen". Die Äußerungen des Grünen-Politikers stellten einen "Affront gegen die Unabhängigkeit von Wissenschaft und Forschung" dar. Der Grünen-Landtagsfraktionschef habe bislang "keinen einzigen sachlichen Einwand" gegen Kretschmers Gutachten geltend gemacht. Römer schlug seinem Grünen-Kollegen daher vor, das Gespräch mit Kretschmer zu suchen.

Der Strafrechtler und Strafprozessrechtler Kretschmer hatte am Montag sein Gutachten über mögliche Behördenversäumnisse im Fall Amri vorgestellt. Dabei entlastete der Sondergutachter und Strafrechtsexperte die nordrhein-westfälischen Behörden weitgehend von Fehlern beim Umgang mit Amri.

