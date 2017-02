Rot-Rot-Grün in Umfrage erstmals seit langem mit Mehrheit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken kommt in einer neuen Umfrage erstmals seit langem wieder auf eine Mehrheit in der Wählergunst. Damit könnten die drei Parteien nach der Bundestagswahl rechnerisch auf ein Regierungsbündnis hoffen.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD unverändert auf 31 Prozent, die Linkspartei auf 10 Prozent und die Grünen auf 7 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Ein rot-rot-grünes Bündnis käme somit auf 48 Prozent. Dagegen brächten es Union (unverändert bei 30 Prozent), AfD (unverändert 12 Prozent) und die FDP (minus 1 Punkt auf 5 Prozent) zusammen nur auf 47 Prozent. Auch eine große Koalition wäre angesichts dieser Zahlen rechnerisch möglich.

"Die Ausgangssituation für die SPD hat sich mit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz deutlich verbessert", sagte Insa-Chef Hermann Binkert dem Blatt. "Im Moment scheint sich das Meinungsbild zu stabilisieren."

