SAP, Roche und Co.: Acht Aktien, die charttechnisch und fundamental überzeugen

Solide Wirtschaftsdaten und zunehmend optimistische Stimmung bei Unternehmern und Verbrauchern, begünstigt von der Aussicht auf große Infrastrukturpakete und Steuersenkungen in den USA: Das ist derzeit der Treibstoff für steigende Kurse an den Börsen, der für neue Allzeithochs im Dow Jones und im Nasdaq 100 sorgt. Waren es vor Jahresfrist vor allem die Liquiditätsschwemme und die Niedrigzinsen, die Anleger an die Börsen lockten, sprechen jetzt auch die fundamentalen Argumente für Aktien.

Mögliche Störfeuer treten da erst einmal in den Hintergrund. Das gilt ebenso für die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich, von denen politische Risiken durch den Vormarsch von Rechtspopulisten ausgehen, wie für Schäden, die dem Welthandel drohen, sollte die US-Regierung um Präsident Donald Trump ihre protektionistischen Pläne umsetzen.

Unterdessen zeichnet sich in der laufenden Berichtssaison ab, dass der Börsenaufschwung fundamental untermauert ist. "Der Aufwärtstrend zeigt sich auch darin, dass die operativen Margen der Firmen erstmals seit vier Quartalen wieder nach oben zeigen", erklärt Maximilian Kunkel, Anlagestratege der Vermögensverwaltung bei UBS. Mit Ausnahme der europäischen Banken und der Fluggesellschaften hat zuletzt bei allen Branchen das Gewinnwachstum wieder angezogen.

Bildquellen: Nejron Photo / Shutterstock.com, Rainer Sturm / pixelio.de, MichaelJayBerlin / Shutterstock.com, Sergey Nivens / Shutterstock.com