SKIDATA digitalisiert den Skipassverkauf - das Ende der Warteschlangen - "Starjack": Neues Online-Verkaufsportal für Skitickets mit IT-Fachwissen von SKIDATA

Salzburg (pts029/02.03.2017/17:00) - Die Kooperation von SKIDATA und Pool Alpin revolutioniert den Onlineverkauf von Skitickets. IT-Expertise, Software und Hardware von SKIDATA erleichtern mit der neuen Onlineplattform "Starjack" den Skipasskauf im Internet und leiten so das Ende der Warteschlangen an den Liftkassen ein. Die Onlineplattform zeichnet sich ebenso durch die große Beteiligung von bislang 70 österreichischen Skigebieten aus. "Unser Ziel war es, den Online-Ticketverkauf für Skitickets in ganz Österreich zu standardisieren und damit so bequem wie möglich für die Kunden zu gestalten", so SKIDATA Österreich-Geschäftsführer Franz Holzer.

Nach einer Testphase von zwei Jahren in der Skiregion Kitzbühel ist die neue Buchungsplattform für Skitickets nun seit November 2016 online. Der große Zuspruch von bereits 2500 Kunden aus ganz Europa gibt SKIDATA recht: Es war dringend notwendig, den Verkauf von Skitickets weiter zu verbessern und zu digitalisieren. Innovative Ideen und die technische Entwicklung von den IT-Experten von SKIDATA machen diesen Schritt nun möglich.

Schneller und sicherer auf der Skipiste, dank SKIDATA-Technik

"Starjack" bietet viele Vorteile: das große Angebot, da sich so viele Skigebiete aus Österreich beteiligen sowie schneller und benutzerfreundlicher Kauf von Skitickets aller Art. Zusätzlich gibt es nur eine einzige keycard, die "Starjack"-Card, die für alle Skigebiete gilt. All diese Faktoren führen dazu, dass sich weniger Skifahrer den Skipass direkt an der Liftkassa holen; die Aktivierung der keycard erfolgt beim Erstzutritt im Skigebiet - so werden die Warteschlangen künftig kürzer.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des neuen Online-Ticketportals ist die Sicherheit. Während bislang die Wintersportler anonym unterwegs waren, sind diese nun über die Starjack-Card registriert. "Bei einem Unfall können künftig die Personendaten abgerufen werden, um eine schnelle und reibungslose Hilfe zu ermöglichen. Die Skipisten werden so sicherer", ist SKIDATA Österreich-Geschäftsführer Holzer überzeugt.

IT für das tägliche Leben - Innovation und Entwicklung bei SKIDATA

"Starjack" ist nur eines von vielen innovativen Projekten, das von den IT-Spezialisten bei SKIDATA mitentwickelt wurde. Wer direkt mit den namhaften Kunden in den österreichischen Skigebieten zusammenarbeiten möchte, für den könnte der Job als "Kundenversteher" im Bereich Application Services genau der Richtige sein. Die Stellenausschreibung hierzu und viele andere internationale SKIDATA-Jobs finden Querdenker und Freigeister unter: https://www.skidata.com/de/unternehmen/jobs-karriere/stellenangebote-bei-skidata

Über SKIDATA SKIDATA ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Zutrittslösungen und deren Management. Weltweit sorgen mehr als 10.000 SKIDATA Installationen in Skigebieten, Stadien, Flughäfen, Einkaufszentren, Städten, Spa & Wellness, Messen und Freizeitparks für die sichere und zuverlässige Zutritts- bzw. Zufahrtskontrolle von Personen und Fahrzeugen. SKIDATA legt großen Wert auf Lösungen, die intuitiv, einfach zu bedienen und sicher sind. Mit ganzheitlichen Konzepten trägt SKIDATA gezielt zur Leistungsoptimierung und Gewinnmaximierung der Kunden bei. Die SKIDATA Gruppe http://www.skidata.com gehört zur börsennotierten Schweizer Kudelski Gruppe http://www.nagra.com , einem führenden Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen.

