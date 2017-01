SPD-Europapolitiker Leinen: May fordert Quadratur des Kreises

STRASSBURG (dpa-AFX) - Der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen hat die Brexit-Pläne von Theresa May als widersprüchlich bezeichnet. "Den weitestgehenden Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu fordern, aber völlig frei von EU-Regeln und Standards sein zu wollen, ist die Quadratur des Kreises", sagte Leinen am Dienstag in Straßburg. Die Rede der britischen Premierministerin habe gezeigt, dass Großbritannien nie aus innerer Überzeugung Mitglied der EU gewesen sei, sondern schon immer eine Sonderrolle eingenommen habe.

Gleichzeitig warnte Leinen vor globalen Herausforderungen für die EU. "Der harte Brexit in Kombination mit einem unberechenbaren Donald Trump wird in diesem Jahr 2017 ein Lackmustest und Härtetest für den Zusammenhalt in der EU." Die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten müssten noch enger zusammenstehen, "sonst droht nicht nur von innen, sondern auch von außen eine Erosion der europäischen Einigung"./wim/DP/he