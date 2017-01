SPD-Kanzlerkandidat Schulz will keine Steuern senken

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hat sich trotz Haushaltsüberschüssen gegen die Senkung der Steuern ausgesprochen. Investitionen in gute Schulen und schnelles Internet auf dem Lande hätten für ihn Priorität, sagte Schulz am Abend im ZDF. "Dann geben wir den Menschen viel mehr zurück als den einen oder anderen Euro auf dem Konto", meinte der SPD-Spitzenmann. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plane hingegen eine Steuerreform, die nur "den Reichen nützt".

Als das größte Problem bei den staatlichen Einnahmen sieht Schulz die Steuerflucht großer Konzerne. Es könne nicht seien, dass der Bäckermeister in Berlin brav seine Steuern entrichte, während sich US-Großunternehmen davor drückten.

Keine Eurobonds mit Schulz Eine Absage erteilte der langjährige EU-Politiker der Einführung gemeinsamer Staatsanleihen in der Europäischen Union, die Krisenländern wie Italien, Griechenland und Portugal die Finanzierung des Staates erleichtern würden. "Die Länder haften für ihre eigenen Schulden. Das ist auch richtig so." Die Debatte um die Einführung von Eurobonds habe sich durch die Gründung des Europäischen Rettungsfonds ESM erledigt.

Schulz bekräftigte in dem Interview den Anspruch, bei den Wahlen die Union von Platz 1 im Parteiengefüge zu verdrängen. "Die SPD tritt an, die stärkste politische Kraft in unserem Land zu werden", sagte Schulz. Auf eine Koalitionsaussage wollte sich der frühere Präsident des EU-Parlaments nicht festlegen. "Wir haben jetzt acht Monate Wahlkampf vor uns und ich möchte, dass diese Partei stark wird. Wer danach mit uns koalieren will, muss auf uns zukommen", betonte er. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss der 61-Jährige aber aus.

Auf dem Gebiet der Außenpolitik erneuerte er seine Kritik an US-Präsident Donald Trump , den er zuvor in einer Rede im Willy-Brandt-Haus einen "unerträglichen Tabubruch" vorgeworfen hatte. Der Sozialdemokrat nahm sich Trump noch einmal vor und beklagte, dass er wie eine "Abrissbirne" durch das westliche Wertegerüst schlage. Diesem US-Präsidenten müsse gesagt werden, dass Deutschland nicht mit seiner Politik einverstanden ist. Trump hatte mit seinem jüngsten Dekret einen internationalen Aufschrei provoziert, das Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA verbietet

Keine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland Gefragt nach dem Verhältnis zu Russland antwortete Schulz, dass Moskau ein ganz wichtiger Partner sei. Die Wirtschaftssanktionen könnten aber erst aufgehoben werden, wenn der Kreml das Minsker Abkommen vollständig erfülle. "Bis dato ist das nicht vollständig der Fall", erläuterte Schulz.

Am Vormittag hatte ihn der Parteivorstand einstimmig nominiert, bei der Wahl gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Ring zu steigen. Ein Parteitag im März muss ihn dann auch formal zum Kandidaten der Sozialdemokraten küren. Überraschend hatte Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel am Dienstag auf die Spitzenkandidatur verzichtet und gleichzeitig angekündigt, den Posten des SPD-Vorsitzenden an Schulz abzugeben.

