SPD droht Türkei mit Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit zwischen Deutschland und der Türkei droht nach der CSU nun auch die SPD mit einem Abzug der Bundeswehrsoldaten vom türkischen Standort Incirlik. Er werde nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei eine Reise nach Incirlik beantragen, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, der Bild-Zeitung vom Mittwoch. "Wenn ich reisen kann, ist alles in Ordnung. Wenn die Reise abgelehnt wird, hat das Konsequenzen: Wir stationieren nur dort unsere Leute, wo wir sie auch besuchen können", sagte Arnold.

Dass die Türkei über den Streit mit ihren Bündnispartnern die Nato verlassen könnte, sieht Arnold nicht. "Die Türkei hat keine Alternative zur Nato-Mitgliedschaft", sagte er. Das sei die einzige internationale Organisation, in der das Land aufgrund seiner geopolitischen Lage noch wichtig sei. Er rate deswegen zur Gelassenheit, sagte Arnold.

Auch CSU für Abzug Am Wochenende hatte bereits der außen- und sicherheitspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Florian Hahn, einen Rückzug aus Incirlik gefordert. "In dieser aufgeheizten Atmosphäre gerade gegenüber Deutschland erscheint es zunehmend unsicher, ob die türkische Regierung den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten in Incirlik umfassend gewähren kann und will", sagte Hahn der Bild am Sonntag. Die Bundesregierung solle daher jetzt jegliche Investitionen in die Infrastruktur des Luftwaffenstützpunkts stoppen und im zweiten Schritt die Verlegung der Tornados einleiten.

Das Verteidigungsministerium plant allerdings derzeit keine Verlegung von deutschen Bundeswehr -Tornados und Personal aus Incirlik. Es gebe Alternativstandorte außerhalb der Türkei, eine Verlegung aber wäre "mit sehr starken Einschränkungen verbunden", sagte ein Sprecher. Die Aufklärungsflüge fänden problemlos statt, die Sicherheit am Standort sei gewährleistet.

March 15, 2017 03:56 ET (07:56 GMT)

