SPD legt Ideen für Agenda-Korrekturen vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will die Forderung ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz nach Korrekturen bei der Agenda 2010 jetzt mit Inhalten unterfüttern. An diesem Montag wird Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) als zuständige Leiterin der Wahlprogramm-Arbeitsgruppe ihre Vorschläge präsentieren. Dabei soll es unter anderem um die künftige Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes I gehen, wie die "Passauer Neue Presse" (Samstag) und die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen erfuhren. Nahles will gemeinsam mit Generalsekretärin Katarina Barley bei einer Pressekonferenz das Konzept erläutern, das die SPD bei einem Wahlsieg umsetzen will.

Schulz hatte eine längere Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I für Ältere ins Gespräch gebracht - in Verbindung mit Qualifikationsmaßnahmen. Die 2003 eingeleitete Agenda 2010 gilt als das wohl größte und umstrittenste Reformpaket des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD). Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde gekürzt, die Unterstützung für Langzeitarbeitslose auf das Niveau der Sozialhilfe gesenkt. Dazu wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld II (Hartz IV) zusammengelegt. Für Ältere wurde die ALG-I-Bezugsdauer aber bereits vor Jahren wieder verlängert: Je nach Dauer der Beschäftigung und Alter gibt es 15, 18 oder 24 Monate ALG I. Jüngere erhalten nach mindestens 24 Monaten Beschäftigung 12 Monate ALG I./tb/bw/DP/stb